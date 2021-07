Mikal Bridges, la jeune expérience d’un champion

Absent des All-Defensive Teams, Mikal Bridgesse consolera facilement avec le titre NBA si lui et ses coéquipiers continuent sur le même rythme que lors du Game 1.

Une rencontre durant laquelle l’ailier a fait ce qu’on attendait de lui. Soit marquer quand l’occasion se présente (14 à 5/13 aux tirs dont 2/4 de loin) et défendre sur le meilleur extérieur adverse, Khris Middleton.

Un couteau-suisse

« Role player » idéal, Mikal Bridges s’est imposé dans le système des Suns comme un parfait complément du trio Ayton-Paul-Booker. « Si les adversaires veulent faire l’impasse sur lui, il leur fera payer » prévient Devin Booker dans des propos relayés par The Athletic. « Les équipes vont comprendre que ce n’est pas un joueur que tu laisses ouvert, ni que tu ne laisses courir en transition parce qu’il te le fera payer. »

Très mobile et efficace à 3-points (42.5% en saison régulière), l’ancien ailier de Villanova peut s’adapter à plusieurs styles de jeu. « Quand il part en contre-attaque avec son envergure et sa vitesse, il est dur à défendre » ajoute Devin Booker. Et avec Chris Paul à la baguette, il sait ce qu’il a à faire. « Je sais qu’ils vont me trouver si je suis ouvert, donc je dois courir. Peu importe si je suis fatigué » explique ainsi le principal intéressé.

Double champion NCAA

Dans sa propre moitié de terrain, ses mains actives, son envergure et sa science défensive lui permettent de tenir le choc face à Khris Middleton. « Il fait partie de l’équipe olympique » commence Mikal Bridges. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. C’est un joueur incroyable qui joue dur. J’essaye de lui compliquer la vie donc je regarde beaucoup de vidéos pour comprendre ses préférences. »

Pas de quoi s’enflammer pour Mikal Bridges qui garde bien la tête sur les épaules grâce à ses années universitaires, ponctuées par deux titres NCAA.

« Je pense que j’étais prêt sur l’aspect médiatique. Quand vous êtes au Final Four, tout le monde parle de vous. C’est beaucoup plus dur que le simple fait de jouer. Donc je pense que j’ai été bien préparé par Coach Wright. »

Sur le terrain, le joueur essaye de faire abstraction du contexte de ces Finals pour se concentrer uniquement sur le jeu. « Rien ne change sur le parquet. Ce sont les mêmes règles, le même terrain, les mêmes paniers, il n’y aucune différence… Au final ça ne reste que du basket » conclut-il, toujours posé.