Devin Booker : « Les Jeux olympiques sont l’un des buts de ma vie »

Ils sont encore trois à rêver de réaliser un joli grand chelem cette saison : champion NBA et champion olympique. Il s’agit de Jrue Holiday et Khris Middleton côté Milwaukee, et de Devin Booker à Phoenix. Les trois vont manquer le stage de préparation de Team USA, et peut-être même le premier match face à l’Equipe de France, mais sauf pépin physique, ils rejoindront Tokyo pour vivre leur première expérience olympique.

« L’avion m’attend… Je serai là » prévient Devin Booker. « Je serai là, mais ce n’est évidemment mon objectif principal du moment. J’ai joint Gregg Popovich. J’ai joint Jerry Colangelo encore récemment. Je leur ai dit que j’avais vu tous les gars annoncés à Las Vegas, mais que rien ne pouvait remplacer une place en finale NBA. Je leur ai dit que j’aimerais être là-bas avec les gars, et je serai là bientôt. »

« Sparring partner » en 2016, à 19 ans, Devin Booker rêve de participer aux Jeux olympiques depuis toujours. « C’est très important. C’est l’un des buts de ma vie. Je l’ai toujours dit, c’est l’un des événements les plus prestigieux que l’on peut trouver dans le basket. Le fait de représenter son pays vous plonge dans une toute autre atmosphère. Rien que le fait de penser à ceux qui ont représenté notre pays avant nous, et je pense aussi qu’il n’y a rien de mieux que de gagner une médaille d’or. »