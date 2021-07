Mondial U19 : la France file en quarts après avoir disposé du Mali

Dans ce huitième de finale entre la France, qui a terminé première de son groupe C (grâce au « point average ») et le Mali qui a fini dernier du Groupe D (avec trois défaites en trois matchs), on attendait surtout le duel entre Victor Wembanyama et Oumar Ballo dans la peinture. Une vraie opposition de styles entre le longiligne tricolore (2m19, 95kg) et le Malien beaucoup plus costaud (2m13, 118kg)…

Deux fautes rapides pour Victor Wembanyama

Mais avec deux fautes rapides, dont une concédée face à Oumar Ballo, Victor Wembanyama doit rapidement rejoindre le banc des Bleus, après deux minutes et demie de jeu seulement ! Le Mali s’accroche en début de match mais l’entrée de Clément Frisch, en lieu et place de Victor Wembanyama, fait le plus grand bien à la France car ce dernier prend parfaitement le relais avec 9 points et 5 rebonds en 7 minutes de jeu.

Avec un bon Matthew Strazel à la baguette, les Bleus remportent facilement le premier quart (29-18), mais se prennent aussi un 7-0 du Mali en début de deuxième quart. En fait, le Mali remporte même cette période très tenue (15-13). À la pause, la France conserve cependant un avantage confortable de 9 unités (42-33).

Au retour des vestiaires, les Bleus remettent un coup de collier avec Lucas Ugolin qui pique un ballon avant de filer au dunk, puis de surgir idéalement dans les airs pour une claquette dunk du tonnerre ! La France s’envole en troisième quart, avec Jayson Tchicamboud pour le 3-points plus la faute aussi. C’est bien simple : le Mali est muselé et encaisse un un 24-6 cinglant sur le troisième quart !

Une victoire facile pour les Bleuets

La période est bouclée en beauté avec non pas une, ni deux, mais trois bâches de Wembanyama qui verrouille l’accès au cercle (66-39). Remis en selle pour quelques minutes, il a le temps de rentrer un tir à 3-points du logo, puis d’écrabouiller un gros dunk à deux mains, servi sur un plateau par Strazel… La messe est dite !

Les Bleus s’imposent sans forcer face au Mali (86-52), derrière une attaque bien équilibrée avec pas moins de cinq joueurs à 10 points ou plus, dont Jayson Tchicamboud (14 points, 8 passes, 5 rebonds) et Clément Frisch (12 points, 8 rebonds). Victor Wembanyama termine quant à lui à 7 points (3/8 aux tirs), plus 4 rebonds et 4 contres, tandis qu’Oumar Ballo finit à 10 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 contres.

Qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu vendredi 9 juillet, la France y affrontera le vainqueur du match entre la Lituanie et l’Iran.