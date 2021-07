La KD 14 « Bred » arrive en masse

« Bred » pour « Black-and-Red », tel est le code utilisé par Nike pour ses modèles majoritairement rouge et noir comme c’est le cas du nouveau coloris de la KD 14, avec la tige, le talon, la languette et la sangle qui utilisent ces couleurs. Seuls le « Swoosh », sur la sangle, et la semelle intermédiaire apparaissent en blanc.

Une version assez réussie de la dernière chaussure signature de Kevin Durant comparé aux derniers coloris plutôt insolites dévoilés précédemment. Aucune date de sortie officielle pour l’heure concernant ce modèle vendu à 150 euros.

(via KickOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan Zion 1 « Bred » et appropriez vous le jeu comme Zion Wiliamson avec une chaussure de performance conçue pour bouger différemment !