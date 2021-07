Podcast Hype X Basket USA | En direct des Finals NBA 2021

Il y aura très peu de journalistes étrangers cette année à Phoenix et Milwaukee, mais Hype X Basket USA seront sur place pour faire vivre ces Finals 2021.

Pour l’occasion, voici le dispositif mis en place :

Des previews chaque veille de match, 20h, en format podcast/Live sur Twitter (@hypesportsmedia)

Chaque jour de match, 2h avant le coup d’envoi, retrouvez-nous sur instagram, (@hypesportsmedia), en direct de Phoenix et Milwaukee pour vivre l’ambiance des Finals NBA et connaitre les derniers informations de vos équipes préférées avec nos consultants.

Le Hype Half Time Show, avec le débrief de chacune des premières mi-temps, toujours sur instagram, ainsi qu’un débrief à chaud en fin de match.

En prime : des invités exceptionnels et des jeux concours sur nos réseaux sociaux.

Preview Game 1 Suns – Bucks

Et pour cette première preview, la Hype Family aborde les points clés de ce Game 1 :

Giannis sera-t-il présent pour le Game 1 ?

L’heure de Chris Paul pour rayonner ?

Les deux meilleures équipes défensives de la ligue peuvent-elles nous régaler en attaque?

Monty Williams vs Budenholzer, le duel des Popovich Boys

Le duel des intérieurs : D.Ayton vs R.Lopez

La gestion du banc peut-elle déjà être la clé dans ce game 1

Jeux concours HYPE x EDITION AMPHORA

Hypesportsmedia et les Editions Amphora, vous offre deux livres, NBA LOVE STORY et NBA 1998/1999, l’histoire folle d’une saison historique, à gagner sur twitter et instagram