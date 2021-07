Jeux olympiques | Rui Hachimura désigné porte-drapeau du Japon !

C’est un petit événement qui a eu lieu ce lundi puisqu’un basketteur NBA va être porte-drapeau du pays hôte des Jeux Olympiques. Rui Hachimura a en effet été nommé par la délégation japonaise. Il s’affichera en compagnie de la lutteuse Yui Susaki et entrera donc en dernier dans le Stade olympique de Tokyo le 23 juillet prochain.

Sur les 30 dernières années, seuls deux basketteurs avaient été nommés porte-drapeaux par les pays organisateurs pour la cérémonie d’ouverture : Yao Ming à Pékin en 2008, et Andrew Gaze à Sydney en 2000.

Un formidable coup de projecteur

Le joueur de 23 ans, Japonais par sa mère, a déclaré que cette responsabilité était avant tout « un grand honneur ». « J’aimerais que ce soit l’occasion pour les enfants et tous les Japonais de nous voir jouer aux Jeux olympiques, moi et mes coéquipiers, et de s’intéresser encore plus au basket et au sport dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Ce sera en effet un formidable coup de projecteur pour le basket nippon, la sélection japonaise participant aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1976, et aussi pour Rui Hachimura, dont le nom va entrer dans l’histoire. À noter que l’ailier des Raptors Yuta Watanabe fait également partie de la sélection.