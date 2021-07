Moustapha Fall, la troisième lame de l’intérieur

Il fût un temps où la France manquait de grands gabarits… Ce n’est plus le cas aujourd’hui !

Car outre Rudy Gobert (2m16), pivot du Jazz d’Utah, et Vincent Poirier (2m13), pivot du Real Madrid, la sélection tricolore peut se permettre de sélectionner Moustapha Fall (2m18), pivot de l’Asvel et bientôt de l’Olympiakos !

Débutant il y a dix ans à Poitiers, Fall a depuis bien roulé sa bosse en France, mais aussi bien au-delà de ses frontières, en Turquie puis en Russie et donc bientôt en Grèce.

« C’est le but. J’ai commencé le basket sur le tard. J’avais pas mal de choses à apprendre, j’ai essayé de gravir les échelons à mon rythme. Il y a eu des moments où j’avais de meilleures opportunités mais à cause des blessures, ça n’avait pas pu se faire. J’ai dû faire quelques pas en arrière pour mieux rebondir. Mais là, depuis deux ou trois ans, je suis bien épargné par les blessures et j’ai pu continuer mon ascension. Je suis vraiment content de pouvoir découvrir un club comme l’Olympiakos l’année prochaine. C’est un club bien implanté, depuis longtemps, en Euroleague, un club historique. Leur offre était intéressante, et puis, j’avais envie de repartir à l’étranger. »

« La République Tchèque n’a pas de grands noms comme le Canada mais ils jouent vraiment bien collectivement »

Elu meilleur défenseur de la saison et donc auteur du doublé Coupe – Championnat avec l’Asvel (même si à distance pour les playoffs), Fall veut apporter sa présence au poste bas chez les Bleus. C’est ce que Vincent Collet attendra de lui, prévoyant qu’il aurait des ballons dos au cercle pour créer du jeu.

« On prend encore le rythme. On a des grosses charges de travail parce qu’il y a beaucoup de choses à assimiler en peu de temps. C’est un rythme à prendre mais globalement ça se passe bien. Tout le monde commence à s’habituer aux systèmes. »

Les Tournois de Qualification Olympique qui se tenaient un peu partout en Europe, et surtout au Canada pour les Bleus, ont finalement livré leur verdict et, à la surprise générale, c’est la République Tchèque, et non le Canada, et non la Grèce non plus, qui intègrent le groupe de la France à Tokyo.

« Sur les TQO, comme ça se joue sur un match sec, il peut y avoir des surprises. La République Tchèque n’a pas de grands noms comme le Canada mais ils jouent vraiment bien collectivement. C’est souvent plus compliqué à affronter car ce n’est pas autant de un-contre-un. Ça peut être un piège, il faudra rester vigilant. »

« Ça m’a fait gagner beaucoup d’expérience »

Rookie en Euroleague cette saison avec Villeurbanne, Fall a pris ce nouveau défi à bras-le-corps, terminant avec une production tout à fait convaincante à 9 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre de moyenne.

« Ça m’a fait gagner beaucoup d’expérience. A chaque match, il y a un challenge différent, il y a des gros effectifs dans chaque équipe. Quand tu fais du scouting en général, tu peux identifier une ou deux menaces. Une fois en Euroleague, c’est différent car tous les joueurs sont de bons joueurs. Tu ne peux pas simplement cibler un ou deux joueurs. Tu ne peux pas trop aider, faire des aides incontrôlées, c’est complètement différent des autres ligues que je connaissais. Après, ça reste du basket. J’ai joué mon jeu et ça s’est plutôt bien passé pour moi donc je suis satisfait. »

Futur coéquipier de Livio Jean-Charles à Olympiakos, Moustapha Fall (29 ans) veut pérenniser sa place dans l’élite européenne la saison prochaine. Une breloque olympique au passage ne serait pas de refus… En revanche, pour la NBA, le géant s’est fait une raison.

« La NBA, je n’y pense pas. Je n’y pense plus vraiment. En plus, là-bas, on est vraiment dans l’ère du « small ball », donc ça ne me correspond vraiment pas. »

Propos recueillis par visioconférence