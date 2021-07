Alors qu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée, Nike continue de dévoiler les déclinaisons de la prochaine chaussure signature de Giannis Antetokounmpo. En marge de là « Zoom Freak 3 », présentée la semaine dernière, c’est à nouveau là Giannis « Immortality » qui fait parler avec un quatrième coloris, aux couleurs du maillot « City Edition » des Bucks cette fois.

On retrouve ainsi un « Swoosh » en blanc et bleu, faisant le lien entre une couche de cuir noir à l’arrière de la chaussure et une empeigne aux tons gris. La languette est également grise, sur laquelle on retrouve le logo de Giannis Antetokounmpo. Le blanc et bleu ciel ressort également sur la semelle.

Reste à apprécier les visuels en attendant plus d’infos sur la date de commercialisation et le prix.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan Zion 1 « Bred » et appropriez vous le jeu comme Zion Wiliamson avec une chaussure de performance conçue pour bouger différemment !