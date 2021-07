Jrue Holiday, un impact enfin éclatant

Il est depuis longtemps décrit comme l’un des joueurs les plus sous-estimés de NBA. Particulièrement solide, tant défensivement qu’offensivement, Jrue Holiday a pourtant longtemps attendu avant de quitter l’ombre, alors qu’il n’a été All-Star qu’une fois (2013) et que ses campagnes en playoffs étaient globalement courtes.

Mais l’été dernier, alors que les Bucks étaient à la croisée des chemins dans l’attente de la prolongation de Giannis Antetokounmpo, et l’obligation de faire passer un cap au groupe, c’est lui que Milwaukee est allé chercher.

Un gros risque pour le recruter

Pour cela, le GM Jon Horst a payé le prix fort : George Hill, Eric Bledsoe, trois premiers tours de Draft ainsi que deux « swaps » (possibilité d’échanger son choix contre celui de l’autre équipe). C’était risqué, surtout que Jrue Holiday pouvait devenir free agent à la fin de cette saison, mais l’intéressé a depuis prolongé jusqu’en 2024. Surtout, dans ces playoffs, le meneur/arrière a confirmé sa solidité. Même si son shoot extérieur grince (30% de réussite), il compile 17.6 points, 8.5 passes, 5.6 rebonds et 1.5 interception, pour seulement 2.5 balles perdues par match.

Contrairement à Eric Bledsoe, qui devenait problématique lorsque le jeu ralentissait, Jrue Holiday apporte cette troisième lame offensive aux Bucks, cet autre créateur capable de casser les premiers rideaux défensifs.

Le Game 6 face aux Hawks fut le symbole de son impact, tant défensif avec son travail sur Trae Young, certes diminué par sa blessure à la cheville, que par son abattage offensif, avec 27 points à 11/23 au tir, 9 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions. Même s’il y a également eu 6 pertes de balle.

Un match plein, synonyme de qualification en Finals sans Giannis Antetokounmpo, qui confirme que les dirigeants du Wisconsin ont eu raison de miser sur Jrue Holiday lors de la dernière intersaison.

L’ombre lui va si bien

« C’est la première fois que je suis dans cette position », expliquait l’intéressé après le match. « J’ai juste de la chance ces dernières saisons, avec ce qu’il s’est passé, de pouvoir atterrir à un endroit où je peux accomplir mon rêve. Je suis béni par Dieu, qui m’a mis en position d’aller en Finals. J’essaie encore… J’ai besoin de laisser tout ça reposer mais bon, les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens actuellement. »

Après avoir mis sa carrière au second plan, en 2016, lorsque sa femme a été opérée d’une tumeur au cerveau, Jrue Holiday ne craint plus rien en NBA. C’est sa solidité globale, sa capacité à ne pas s’écrouler sous la pression des playoffs, sa façon de peser de différentes façons sur un match qui rassurent tout le monde à Milwaukee.

« La pression vient souvent de l’extérieur », confirme Pat Connaughton. « En interne, dans l’équipe, nous voulons simplement jouer avec lui. Nous adorons l’avoir à nos côtés. Nous adorons le type de personne qu’il est, le type de joueur qu’il est. Il fait toujours le bon geste ou la bonne lecture. »

Et il le fait comme depuis toujours, sans faire de bruit et sans chercher la lumière.

« Je suis juste là pour gagner », conclut-il lorsqu’on l’interroge sur les récompenses individuelles. « Rien de tout ça n’a vraiment d’importance pour moi. Je pense que le fait d’être mis dans cette position de gagner, de pouvoir aller en finale et d’en profiter, c’est pour ça je suis ici. J’ai la reconnaissance de mes coéquipiers et des joueurs de la ligue, et ils savent ce qu’il en est. Ils sont dans les tranchées avec moi. Ils savent ce qu’il faut avoir pour se battre et s’en sortir, et si j’obtiens le respect de leur part, c’est tout ce qui compte vraiment pour moi. »