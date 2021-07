TQO de Kaunas | La Slovénie de Luka Doncic est à une victoire des Jeux olympiques…

Si la Slovénie a commencé fort, sur un 17-6, Luka Doncic (23 points, 13 passes, 9 rebonds) et ses coéquipiers ont finalement réussi à faire l’écart en deuxième mi-temps seulement. Revenu à -4 en fin de deuxième quart, le Vénézuela a craqué au retour des vestiaires, alors que le « naturalisé » slovène, Mike Tobey (27 points, 12 rebonds), s’est régalé pendant tout le match des caviars de Doncic.

Sur un score sans appel de 50-29 en deuxième mi-temps, la Slovénie s’impose donc sans avoir à trop forcer (98-70). Et ce pour la troisième fois en trois matchs… La seule mauvaise nouvelle de la soirée pour la Slovénie, c’est la petite alerte à la cheville gauche pour l’ailier des Nuggets Vlatko Cancar en troisième quart.

Michael Carrera et Pedro Churio ont tous deux fini à 16 points mais le Vénézuela a manqué de carburant, et d’adresse (11/44 à 3-points) pour tenir le rythme de la Slovénie (11/28 à 3-points). Doncic et sa bande se hissent donc en finale à Kaunas, où ils affronteront ou la Lituanie ou la Pologne. A domicile, la Lituanie part favorite…

LE POINT COMPLET

TQO à Belgrade, Serbie

Demi-finales

Italie – République Dominicaine (79-59)

Serbie – Porto Rico (102-84)

Finale

Italie – Serbie

Equipes éliminées

Philippines, Sénégal (déjà forfait), République Dominicaine, Porto Rico

TQO à Split, Croatie

Demi-finales

Brésil – Mexique (102-74)

Allemagne – Croatie (86-76)

Finale

Brésil – Allemagne

Equipes éliminées

Russie, Tunisie, Mexique, Croatie

TQO à Kaunas, Lituanie

Demi-finales

Slovénie – Vénézuela (98-70)

Lituanie – Pologne (19h30)

Equipes éliminées

Corée du Sud, Angola, Vénézuela

TQO à Victoria, Canada

Demi-finales

Canada – République Tchèque (22h05)

Turquie – Grèce (1h35)

Equipes éliminées

Chine, Uruguay

