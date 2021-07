Cam Reddish, le joker inattendu des Hawks

Alors que de nombreux joueurs, et notamment des stars, ont rejoint l’infirmerie pendant ces playoffs, les Hawks ont eu la très bonne surprise de retrouver Cam Reddish. Le « sophomore » réalisait une très bonne saison avant d’être contraint à l’arrêt pendant quatre mois à cause d’une blessure au tendon d’Achille.

De retour depuis la 2e manche, le jeune ailier d’Atlanta a semble-t-il retrouvé ses jambes, au point de jouer plus de 20 minutes dans les deux dernières manches. Va-t-il pousser son coach à le faire jouer encore davantage ce soir pour la 6e manche décisive ?

« Vous savez, je dois écouter nos préparateurs physiques dans ce genre de situation, et le joueur » rappelle Nate McMillan. « Vous savez, s’il y a des restrictions, c’est parce que Cam n’a pas joué depuis quatre mois. Donc ce n’est pas tant son temps de jeu mais plutôt sa condition physique. Au cours des deux derniers matchs, lorsque je l’ai remplacé, c’était souvent parce qu’il avait besoin de reprendre son souffle, davantage que pour des raisons de minutes. Il n’a pas joué depuis quatre mois et tout d’un coup, il se retrouve sur le terrain, à faire des allers-retours. Il n’avait pas joué au basket à cinq contre cinq, et la condition physique est un facteur important pour Cam en ce moment. »

Un rôle à jouer en défense

Même si l’ancien coéquipier de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke n’a pas encore la « caisse » pour jouer davantage, il affiche déjà un niveau très intéressant. Et c’est peut-être par sa défense qu’il pourrait convaincre son coach de le laisser sur le terrain.

« Nous apprécions son envergure, et défensivement, nous avons évoqué la pression que nous devons exercer sur le ballon. Et c’est comme ça que Cam joue. Vous savez, je pense vraiment qu’on peut s’en nourrir » assure McMillan. « Je ne pense pas qu’on l’ait fait la nuit dernière quand il était sur le ballon. Il conteste les passes, il conteste le dribble à chaque possession. Mais j’ai trouvé que nous avions joué essentiellement en reculant, et ça leur a permis d’aller au cercle. »