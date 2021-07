Une première date de sortie pour NBA 2K22 ?

Avec la fin de saison NBA qui se profile, NBA 2K se prépare à occuper le terrain médiatique comme c’est le cas chaque année, en distillant infos et nouveautés à paraître sur son nouvel opus, reconnu comme l’une des meilleures simulations sportives, afin de faire montée la sauce jusqu’à la rentrée.

Alors qu’une fuite parue sur internet avait indiqué la présence de Dirk Nowitzki dans l’édition « Legend » de NBA 2K22, c’est cette fois une deuxième indiscrétion qui a été publiée sur les réseaux, par le compte « NBA 2K22 Leaks & Intel », concernant la date de sortie du jeu vidéo.

Sur ce qui ressemble à un «flyer promotionnel », on retrouve ainsi Dirk Nowitzki au centre, accompagné de Kareem Abdul-Jabbar et Kevin Durant, mais surtout la date du 10 septembre révélée comme sortie du jeu. Le document confirme aussi la sortie du jeu sur les deux générations de console, avec une version PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X/S, ainsi que les bonus habituels à l’achat dont les 100K VC.

Encore un peu de patience avant les infos « officielles » qui n’interviendront qu’après la fin de la saison NBA.