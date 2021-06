Kyle Lowry marqué par la saison la plus éprouvante de sa carrière

Transférés en Floride le temps d’une saison, les Raptors savaient d’emblée que cette saison 2020/21 n’allait ressembler à aucune autre. Et ça a été le cas.

Pour l’ensemble de son œuvre, le dernier exercice en date, marqué par les restrictions sanitaires, les tests quotidiens et un calendrier en condensé, se place parmi les campagnes les plus compliquées pour Kyle Lowry, qui a pourtant connu pas mal d’épreuves au regard de ses quinze années de carrière.

« C’est de loin l’une des saisons les plus difficiles », a-t-il déclaré à Insider. « Rien que les tests. Il fallait faire des tests tous les jours, deux fois par jour. Et c’est devenu la partie la plus difficile, le fait de devoir être testé encore et encore. C’était une partie du problème. Ensuite, il y a eu notre calendrier, qui était clairement différent. J’ai la chance d’être dans la ligue depuis 15 ans, bientôt 16. J’ai participé à la saison où le « All-Star Break » n’a duré que trois jours, à l’année du lockout où nous avons eu des back-to-back-to-backs, l’épisode de la « bulle »… J’ai fait partie de beaucoup de choses. Mais cette saison remporte la palme, ne serait que pour être obligé de rester chez soi, de faire attention à ce qu’on fait, les tests tous les jours et le trajet pour y aller. Et pour nous, les Raptors, nous n’avons même pas joué dans notre ville. Donc c’est tout simplement différent ».

Un rappel en faveur des appels à l’aide

Malgré l’exigence de cette saison pas comme les autres, Kyle Lowry estime s’en être bien sorti. Le meneur a su se ressourcer grâce à ces « petites choses » qui ont rempli son quotidien en dehors des terrains, avec ses enfants ou sur les terrains de golf.

Le vétéran a également mis en avant son tempérament « insouciant » qui l’a aidé à faire la part des choses et sait que d’autres joueurs ont davantage souffert de ces situations inédites. L’occasion pour lui de rappeler à quel point il était important pour les concernés de demander de l’aide, notamment auprès de leurs staffs en charge de la préparation mentale et prompts à écouter les joueurs psychologiquement en difficulté.

« Il n’y a pas de quoi avoir peur », a-t-il ajouté. « C’est une chose à laquelle beaucoup de gens sont confrontés, et il faut être prêt à s’ouvrir et à être vulnérable. Il ne s’agit pas de dire ‘Tu n’es pas dur, ou tu n’es pas ceci ou cela’, mais il s’agit simplement d’avoir la possibilité de parler à quelqu’un, et de pouvoir dire : ‘Ok, c’est un problème que je dois être en mesure d’accepter’. »