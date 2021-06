Kevon Looney reste aux Warriors

On ne sait pas si ça arrange ses dirigeants mais Kevon Looney a choisi de ne pas tester la « free agency », et d’aller au bout de son contrat avec les Warriors. Champion NBA en 2017 et 2018, l’intérieur a activé sa « player option », et il touchera 5,1 millions de dollars la saison prochaine.

De retour sur les terrains cette saison après quasiment une saison complète à l’infirmerie, Looney a signé la meilleure saison de sa carrière, avec ses meilleures moyennes au rebond et à la passe. Titulaire à 34 reprises, c’est un spécialiste du sale boulot, et c’est qu’apprécie Steve Kerr chez lui.

« Ces +/- traduisent son attention sur le terrain et sa capacité à savoir où se placer où il faut » soulignait Steve Kerr il y a quelques semaines. « Il utilise son envergure en défense. Il prend rarement des fautes. Quand il défend le cercle, il a cette manière géniale de monter droit, et d’être au bon endroit pour monter droit, pour défendre sans contact. »

Autant de qualités qui ont fait du bien pour épauler ou suppléer le tendre James Wiseman.