Kevin Huerter impressionné par le mental de Trae Young

Quelle que soit l’issue de leur campagne de playoffs, les Hawks auront beaucoup d’enseignements positifs à tirer pour l’avenir. Que ce soit l’apport de John Collins au poste 4, son entente avec un Clint Capela indispensable, la confirmation du talent des vétérans comme Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari et Lou Williams, l’éclosion de Kevin Huerter ou encore l’avènement de Trae Young au rang de superstar.

Drafté en 2018, comme « Ice Trae », Kevin Huerter a pu constater l’évolution de son meneur jusqu’à leurs premiers playoffs et sa capacité à franchir les étapes l’ayant mené à ce statut. Avec une force mentale à toute épreuve sur cette « post-season », même dans les atmosphères les plus hostiles.

« Chaque fois qu’il entre sur le terrain, il pense qu’il est le meilleur joueur et il joue comme tel »

Interrogé par Sports Illustrated sur ce qui l’avait le plus impressionné jusque là au sujet de Trae Young, Kevin Huerter a ainsi évoqué son côté « peur de rien ».

« Il n’est vraiment pas intimidé par ce que la foule peut faire ou ce que les gens disent. A chaque instant, c’est presque comme s’il se nourrissait de l’énergie négative que les gens lui transmettent », a-t-il déclaré. « Aucun moment n’a été trop important pour lui à ce stade. Aucun joueur n’a été trop fort pour lui. Chaque fois qu’il entre sur le terrain, il pense qu’il est le meilleur joueur et il joue comme tel. Et sur ce parcours en playoffs, c’est comme depuis le premier jour où il est entré dans la ligue. Chaque équipe se prépare à le stopper et faire ce qu’il fait tous les soirs est remarquable ».

Un premier match au Garden qui a donné le ton

Les Hawks sont sortis vainqueurs de leur affrontement face aux Knicks puis aux Sixers, deux des ambiances les plus chaudes de la ligue. Ce premier match face au Garden ponctué par le panier victorieux de Trae Young a ainsi permis à ce noyau d’ « historiques », également composé de John Collins, d’entrer dans le grand bain pour de bon.

« A bien des égards, nous avons été jetés dans le feu de l’action et je pense que c’est pour cela que nous avons si bien réagi sur cette scène. Nous allons d’entrée au MSG, c’est le premier match de playoffs de la carrière de chacun d’entre nous, et on y est performance et vainqueur dès le départ… », a-t-il ajouté. « C’était le premier match à New York, vous jouez au MSG avec cette foule contre une équipe physique, il fallait être prêt pour ça ».

En plus d’être au rendez-vous, Trae Young a également marqué sa première « post-season » par sa décontraction, avec comme symbole ce « shimmy » déjà mythique qui a précédé un panier à 3-points face aux Bucks de Jrue Holiday.

« Je me suis dit : il a intérêt à le réussir », s’est remémoré Kevin Huerter en rigolant. « Immédiatement, j’ai presque ri tout seul . Et puis honnêtement, tout de suite après, je me suis dit qu’il fallait que je me bouge pour revenir en défense si c’était lui qui se trémoussait ».

Reste à espérer que Trae Young, blessé à la cheville depuis le Game 3 de la finale de la conférence Est, puisse encore faire étalage de son talent et son culot sur cette fin de campagne de playoffs.