TQO de Belgrade : le Sénégal forfait !

La FIBA a dévoilé les effectifs des équipes qui participent aux quatre tournois pré-olympiques (TQO), et surprise à Belgrade, puisqu’il n’y a plus le Sénégal dans la poule de l’Italie et du Porto-Rico. Actuellement en Allemagne pour sa préparation, la sélection sénégalaise est touchée par le Covid-19 avec trois joueurs et un membre du staff testés positifs, et la fédération a prévenu la FIBA que l’équipe n’était pas en mesure de rejoindre Belgrade, où le tournoi débute dès demain.

Conséquence, les deux rencontres Porto-Rico – Sénégal et Sénégal – Italie sont annulées, et le Porto-Rico et l’Italie sont donc assurés de jouer les demi-finales, contres les deux premières équipes de l’autre groupe dans lequel on retrouve la Serbie, les Philippines et la République dominicaine.

Rappelons que Gorgui Dieng (Spurs), Georges Niang (Jazz) et Tacko Fall (Celtics) n’avaient pas effectué la préparation.

Visuel : FIBA.com