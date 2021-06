Larry Brown pas inquiet pour ses Sixers

L’élimination aux portes de la finale de conférence a eu du mal à passer du côté de Philadelphie. Premiers à l’Est, les Sixers avaient tout pour réussir une grande campagne de playoffs, jusqu’à ce que les Hawks ne se présentent sur leur chemin et provoquent leur sortie de route lors du Game 7, perdu à domicile.

La frustration et la colère ont dû être au rendez-vous. Larry Brown vient donc jouer son rôle de « sage » pour essayer d’apaiser les tensions nées de cette élimination prématurée, prenant soin de rappeler ce qui a fait le succès de la franchise de Pennsylvanie cette saison. Triste par rapport à la défaite, le coach reste malgré tout « heureux » face à l’avenir.

« Je ne suis pas comme tout le monde, soucieux de faire exploser cette équipe. Nous ne serions même pas en train de parler des problèmes des Sixers si Kawhi Leonard n’avait pas réussi pas ce tir incroyable », a-t-il lancé d’emblée, en référence à un autre moment très dur de l’histoire récente de Philly, en 2019. « Je trouve qu’ils ont deux des meilleurs jeunes joueurs de la ligue, Tobias Harris est un joueur dynamique, et ils ont un excellent entraîneur ».

Au niveau des compétences mais aussi de l’expérience, Larry Brown a également rappelé l’absence préjudiciable de Danny Green, depuis le Game 3 face à Atlanta (« la clé du problème ») et l’importance d’avoir un banc fourni, assurant que Matisse Thybulle et Shake Milton allaient être des relais de plus en plus fiables avec le temps.

Temps, confiance et travail acharné : la clé pour retrouver la meilleure version de Ben Simmons

Vient le cas de Ben Simmons qui a encore une fois défrayé la chronique. Face aux critiques du public, Larry Brown en appelle à un retour à la base du « process », fait de travail et de répétition.

« Il est bon pour défendre aux cinq positions. C’est un excellent passeur, il peut aller au cercle, contrer. Ça met tellement de pression sur une défense », a-t-il glissé. « Il ne fait aucun doute que, comme tous les grands joueurs, Ben doit travailler sur son jeu cet été. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il doit tirer à 3-points, mais il doit travailler sur son jeu et s’engager à être l’un des meilleurs joueurs de la ligue ».

Larry Brown a pris une situation similaire en exemple, lorsqu’il était coach à Detroit et qu’il devait gérer les lacunes offensives de Ben Wallace, pas vraiment connu pour son fouetté du poignet depuis la ligne de réparation (41.4% en carrière).

« Je n’ai jamais sorti Ben Wallace en fin de match et pourtant il ne shootait pas magnifiquement. Je lui ai fait confiance », a-t-il rappelé, incitant la foule à crier plutôt sur lui que son pivot. « Donc je dirais à Ben de ne pas s’inquiéter de l’échec et de se préoccuper de prendre le temps pour s’améliorer, et je suis sûr que c’est ce que Doc Rivers lui dit ».

Même conseil pour Joel Embiid, pivot dominateur qui doit maintenant travailler sur sa constance et préparer son physique du mieux possible pour répondre aux exigences d’une saison quand on est un joueur leader comme lui.

« Tout comme Ben, Joel a besoin de travailler sur son jeu. C’est un monstre, vous ne pouvez pas trouver des joueurs comme lui, mais s’il doit être sur le terrain 35-38 minutes, alors il doit être dans une forme incroyable », a-t-il conclu.