TQO de Kaunas : la Lituanie avec une paire Sabonis/Valanciunas ; la Slovénie avec Luka Doncic

Les tournois de qualification olympique (TQO) débutent dès demain, pour une semaine, entre les 29 juin et 4 juillet prochains, donc. À Kaunas, six nations tenteront de décrocher leur billet pour Tokyo et les Jeux Olympiques 2020 (23 juillet – 8 août) : la Lituanie, à domicile, la Slovénie, la Pologne, l’Angola, la Corée du Sud et le Vénézuela.

Et les deux favoris de ce tournoi qualificatif, à savoir la Lituanie et la Slovénie, ont officiellement révélé le nom des 12 joueurs qui composeront leurs effectifs respectifs pour ce TQO.

D’un côté, la Lituanie se présentera sans surprise avec ses deux meilleurs éléments : Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. Ensemble, l’ailier-fort des Pacers et le pivot des Grizzlies formeront une raquette de feu et ils seront notamment entourés de Mantas Kalnietis (Zalgiris Kaunas) et Mindaugas Kuzminskas (ex-Knicks, aujourd’hui au Lokomotiv Kuban), habitués à défendre les couleurs de leur sélection lors des compétitions internationales.

De l’autre, la Slovénie, championne d’Europe en 2017, pourra s’appuyer sur l’un des meilleurs joueurs de la planète : Luka Doncic. Fer de lance de sa sélection, la superstar des Mavericks sera épaulée par Vlatko Cancar, qui évolue chez les Nuggets, le shooteur Klemen Prepelic (Valence) et deux joueurs bien connus du championnat de France : Gregor Hrovat (Cholet) et Aleksej Nikolic (Gravelines-Dunkerque).

En revanche, pas de Goran Dragic, qui avait pris sa retraite internationale en 2017, dans la foulée du sacre de son pays à l’Euro, au cours duquel il avait rayonné. Ce qui signifie donc que Zoran (passé par les Suns et le Heat, aujourd’hui à Baskonia) sera l’unique représentant de la fratrie Dragic lors de ce TQO.

Pour rappel, le fonctionnement de ce tournoi de qualification olympique est simple, avec six nations réparties en deux poules de trois : Lituanie, Vénézuela et Corée du Sud dans le groupe A ; Slovénie, Angola et Pologne dans le groupe B. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient, ensuite, pour les demi-finales et le vainqueur de celles-ci se disputera, pour finir, le billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en finale.

L’effectif de la Lituanie

Mantas Kalnietis (Zalgiris Kaunas), Lukas Lekavicius (Zalgiris Kaunas), Rokas Jokubaitis (Zalgiris Kaunas), Tomas Dimsa (Zalgiris Kaunas), Rokas Giedraitis (Baskonia), Marius Grigonis (CSKA Moscou), Arnas Butkevicius (Vilnius), Eimantas Bendzius (Dinamo Sassari), Mindaugas Kuzminskas (Lokomotiv Kuban), Gytis Masiulis (Bilbao), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies)

L’effectif de la Slovénie

Luka Doncic (Dallas Mavericks), Zoran Dragic (Baskonia), Klemen Prepelic (Valence), Vlatko Cancar (Denver Nuggets), Aleksej Nikolic (Gravelines-Dunkerque), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Jaka Blazic (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Edo Muric (Cedevita Olimpija), Jakob Cebasek (Dinamo Bucarest), Mike Tobey (Valence), Ziga Dimec (Cedevita Olimpija)