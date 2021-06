Le MVP de la nuit | Jrue Holiday, two-way leader

On aurait pu choisir Giannis Antetokounmpo, qui a noirci la feuille (25 points, 9 rebonds, 6 passes) et pilonné la raquette des Hawks, mais c’est l’impact global de Jrue Holiday qui nous a marqués dans ce Game 2.

Offensivement, l’ancien des Sixers et des Pelicans a été propre (22 points à 9/14 dont 3/4 de loin, plus 7 passes) mais il a surtout donné le ton en défense, en mettant une grosse pression sur Trae Young.

« On a juste varié (les défenses), pour lui rendre les choses difficiles », explique-t-il. « Pour qu’il n’ait pas trop de tirs faciles. Le dernier match, il a passé son temps dans la peinture. Il a eu beaucoup de floaters. Nous ne voulions pas lui donner du rythme et je ne crois pas qu’il soit beaucoup allé sur la ligne, ce qui est énorme pour nous. »

Poursuivi par Jrue Holiday, qui perforait beaucoup mieux les écrans pour le forcer à accélérer ses choix, et attendu dans la raquette par une équipe des Bucks qui se recroquevillait sur lui, le meneur des Hawks n’a pas eu ses repères habituels, finissant à 15 points (6/16) et seulement 3 passes décisives, pour 9 balles perdues.

« L’avoir au sommet de notre défense, ça lui donne la plus grosse responsabilité de notre première ligne défensive, pour mettre la pression sur le ballon », détaille Mike Budenholzer. « Les adversaires doivent nous sentir, et nous devons rester devant eux. Puis il est capable de prendre les rebonds et de créer à partir de ça. Vous savez, il est vraiment unique et nous avons besoin qu’il refasse globalement la même chose (aux prochains matchs). »

Trae Young va sans doute s’adapter, et les Hawks sans doute modifier également leur stratégie offensive avec sûrement plus d’écrans pour libérer leur meneur du marquage de Jrue Holiday, mais la défense de ce dernier entraîne beaucoup de choses pour les Bucks, et notamment des contre-attaques dont Milwaukee a bien profité.