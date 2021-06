Bronze 56K x Answer IV, une collaboration qui roule

C’est déjà la troisième collaboration entre Reebok et le « label » Bronze 56K qui s’est cette fois lancé le défi de redessiner une « Answer IV », en s’inspirant notamment de la « Classic Leather ».

Le résultat final est plutôt réussi sur cette version classique, majoritairement blanche, qui se veut aussi un hommage à New York, le collectif Bronze 56K étant originaire du Queens. C’est pour cette raison que des touches de bleu et orange, les couleurs des Mets de New York (MLB) sont présentes, tout comme les trois dés, de chaque côté du haut de la fermeture éclair, en clin d’œil au « dice game ».

Les références à la « Answer IV » restent nombreuses, comme l’inscription « Only the strong survive » (un des tatouages d’Allen iverson) imprimée sur la semelle extérieure en bronze, comme c’est le cas sur tous les modèles du genre.

Le modèle de la collab’ intitulée « Bronze 56k x Classic Leather » sort aujourd’hui et devrait être commercialisé aux alentours de 150 euros une fois arrivé en France.

