Jacque Vaughn sur les tablettes des Pelicans

Stan Van Gundy viré au bout d’un an, les Pelicans entament la recherche de son successeur, et selon ESPN, deux assistants, dont un est toujours en lice en playoffs, vont rencontrer la direction. Il s’agit de Jacque Vaughn, adjoint de Steve Nash, et de Charles Lee, bras droit de Mike Budenholzer aux Bucks.

Le premier possède déjà une expérience de coach. D’abord au Magic il y a quelques saisons, mais aussi l’an passé lorsqu’il avait assuré l’intérim après le renvoi de Kenny Atkinson. Les joueurs des Nets l’appréciaient beaucoup, mais les dirigeants avaient préféré le remplacer par Steve Nash.

Quant à Charles Lee, il fait partie de ses assistants dont le nom circule chaque année, et il est d’ailleurs en contact avec le Magic. Âgé de 36 ans, il était déjà aux côtés de Mike Budenholzer à Atlanta, et il fait partie de cette nouvelle génération d’entraîneurs, à l’image de Taylor Jenkins, lui aussi passé par les Bucks.

La saison passée, les Pelicans l’avaient déjà approché pour être l’un des assistants de Stan Van Gundy. Il avait préféré rester à Milwaukee.