Joe Harris garde la confiance de Sean Marks

Suite à l’élimination concédée à domicile face aux Bucks lors du Game 7, les Nets de Sean Marks ont désormais le regard tourné vers l’intersaison. « C’est dur mais la vie continue » explique le GM en conférence de presse. « Personne ne s’apitoie sur notre sort et nous non plus. C’est le sport professionnel. La bonne nouvelle, c’est qu’on va être très occupé durant cette intersaison. »

Si Kevin Durant et James Harden ont décidé de jouer les Jeux Olympiques, Sean Marks doit essayer de renforcer l’effectif afin d’assumer le statut de sa franchise en tant que candidate au titre.

Malgré un roster décimé par les blessures, la bande de Kevin Durant était à une pointure de chaussure d’éliminer les Bucks. De quoi être optimiste pour l’avenir, même s’il sera compliqué de retrouver tout le monde au prochain camp d’entrainement. « Vous aimeriez bien continuer avec tout le monde mais il va y avoir des changements et des décisions à prendre que ce soit de notre côté ou du leur (des joueurs) » assure le dirigeant.

À côté d’un « Big Three » encore sous contrat l’année prochaine, Joe Harris, DeAndre Jordan, Nicolas Claxton, Landry Shamet et Alize Johnson seront les seuls à ne pas tester le marché cet été.

Un salaire de 17 millions de dollars l’année prochaine

Concernant d’ailleurs le premier de la liste, il n’est pas question de le transférer. « Il fait partie intégrante de la culture Net. Nous la devons d’ailleurs en grande partie à la personne qu’il est mais aussi au joueur qui s’est développé, sacrifié et au travail accompli » rappelle le GM des Nets.

Étincelant et particulièrement utile en saison régulière (14 points à 47,5% à 3-points), l’arrière a maintenu son niveau face aux Celtics (13 points à 51.5% de loin) avant de taper dans le mur contre la défense des Bucks. Sur ses sept derniers sorties, l’ancien Cavalier n’a pas atteint la barre des 10 points de moyenne (9.6) à cause d’une défaillance au tir (34.7% de moyenne au shoot dont 32.7% à 3-points) qui a coûté cher à son équipe.

Pour autant, son avenir n’est pas remis en question, alors qu’il doit toucher près de 56 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. « Suis-je déçu ? Évidemment. Mais je ne peux pas être plus déçu que Joe lui-même » embraye le GM au New York Post. Je sais qu’il prendra ça personnellement, tout comme je sais qu’il reviendra le Joe d’avant en shootant excellemment. En ce qui concerne son futur, il n’y a aucun débat : Joe reste un Net jusqu’à ce que moi ou lui en décide autrement. Nous le soutenons à 100% et serons là pour lui. »