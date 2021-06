Tout juste champion en EuroLeague, l’entraîneur Ergin Ataman rêve de NBA

Alors que Zeljko Obradovic pense qu’il sera difficile pour un coach européen de s’imposer en NBA, la ligue ne faisant toujours pas confiance aux coachs du Vieux Continent, certains se rêvent néanmoins en pionniers.

C’est le cas d’Ergin Ataman, le coach turc (55 ans) de l’Anadolu Efes, qui a expliqué dans une rencontre avec des étudiants que son prochain objectif était de coacher dans la Grande Ligue, après avoir remporté l’EuroLeague et le championnat de Turquie cette saison avec Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois dans son groupe.

On le disait en effet sur les tablettes de Fenerbahçe…

« Je suis très heureux à Anadolu Efes. Pas de Fenerbahçe, mais j’ai reçu de nombreuses offres venant d’Europe cette année. Mon objectif est de continuer à gagner des titres avec mon équipe. J’espère qu’un jour, dans le futur, quelque chose qui n’est jamais arrivé, la NBA… Vous savez, c’est le sommet du show business. Un entraîneur européen n’a jamais été engagé dans l’histoire de la NBA. C’est mon prochain objectif, pas Fenerbahçe », dit-il.

Serbe, Igor Kokoskov a toutefois déjà effectué une saison comme « head coach » à Phoenix, mais il avait fait toute sa carrière outre-Atlantique. Quand à David Blatt, qui s’était fait connaître en Europe, notamment au Maccabi Tel-Aviv, avant de rejoindre Cleveland, il est Américain, même s’il a également un passeport israélien.

On n’a donc techniquement jamais vu un grand coach européen faire la transition directe du Vieux Continent au Nouveau Monde, Ettore Messina, Sergio Scariolo et d’autres n’ayant jamais été au-delà du rôle d’assistants.

Déjà vainqueur en EuroCup (2016) et dans le championnat turc (2009, 2012, 2013, 2019 et 2021), Ergin Ataman pense pouvoir offrir un CV solide, surtout s’il fait le doublé l’an prochain en EuroLeague. Pour cela, il aura sans doute besoin de Vasilije Micic, le MVP de la compétition dont les droits appartiennent désormais au Thunder. Interrogé à son sujet, le coach a expliqué que l’Anadolu Efes faisait « tout ce qu’il était possible pour le conserver ».