Sans trembler, les Bucks arrachent un Game 7 ! NBA – Giannis Antetokounmpo (30 points et 17 rebonds) et Khris Middleton (38 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions) ont fait le job pour permettre aux Bucks de s’imposer 104-89. Il y aura un Game 7 samedi soir.