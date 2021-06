Devin Booker offre des places pour la finale de conférence au fan des Suns qui s’est battu à Denver

La vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi le Game 3 de la demi-finale de conférence entre les Suns et les Nuggets. On y voit un spectateur, fan de Phoenix, qui annonce le « sweep » en criant « Suns in 4 ! » (« les Suns en quatre matches »). Ensuite, il se bat avec des fans des Nuggets.

Ce spectateur, Nick McKellar, qui a fait du trashtalking avec ceux de Denver pendant tout ce match avant de sévèrement frapper l’un d’eux, n’a fait que se défendre selon ses dires, confirmés par les témoins de la scène.

Une attitude qui a plu à Devin Booker puisque l’arrière avait lancé un appel, sur son compte Twitter, pour le retrouver. Ses agents l’ont alors contacté pour lui envoyer des places pour un match de la finale de conférence à venir (contre le Jazz ou les Clippers) ainsi qu’un maillot de Devin Booker dédicacé, nous apprend ESPN.