Face aux nombreuses blessures, LeBron James se lâche sur Twitter

Les corps sont-ils en train de lâcher en NBA, suite à cette saison condensée et très rapprochée de la précédente ? C’est visiblement l’explication de LeBron James, qui s’est fendu de quelques messages sur Twitter, après l’annonce de la blessure de Kawhi Leonard, pour rappeler qu’il souhaitait une intersaison plus longue.

« Personne n’a voulu m’écouter sur le démarrage de la saison » écrit-il ainsi. « Je savais exactement ce qui allait se passer. Je voulais seulement protéger le bien-être des joueurs, qui est la BASE et le BUT de NOTRE SPORT ! Ces blessures ne font pas simplement « PARTIE DU JEU ». C’est un PUR MANQUE de repos avant le début de la saison. Huit, et peut-être neuf All-Stars vont manquer des matchs de playoffs, le plus haut total de l’histoire. C’est le meilleur moment de l’année pour la ligue et les fans mais il manque une tonne de nos joueurs préférés. C’est dingue. S’il y a bien une personne qui connait son corps et comment il fonctionne durant l’année, c’est MOI ! Je parle pour la santé des joueurs et je déteste voir tant de blessures à ce moment de la saison. Je suis désolé pour les fans qui voudraient voir leurs joueurs préférés à l’heure actuelle. Et je connais l’aspect business et les autres facteurs donc n’essayez pas de m’en parler ! Je comprends tout ça. »

LeBron James était en effet à la tête du camp qui voulait redémarrer la saison pour le « Martin Luther King Day » le 18 janvier, et pas le 22 décembre, comme le souhaitaient la ligue et les chaînes de télévision.

Mais le « King » n’avait pas eu gain de cause sur ce coup, la pression financière étant globalement trop forte.