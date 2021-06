À Orlando, on mise sur la progression de RJ Hampton

Rookie du mois de mai, RJ Hampton a bien terminé cet exercice 2020/21. Au relais de Cole Anthony, il s’est exprimé sans pression et a pu démontré toutes les qualités qu’on lui prêtait à sa sortie de lycée.

Sur les 8 derniers matchs, le meneur a tourné à 16 points, 7 rebonds et 5.6 passes de moyenne et se place dans le Top 6 des rookies dans chacune de ces statistiques sur cette période.

Auteur de trois double-double dont un quasi triple-double contre Philadelphie (il lui manquait une passe), le « combo guard » a été l’une des attractions côté Magic sur cette fin de saison. « Il s’est amélioré et je pense qu’il va continuer ainsi. » confirme le président Jeff Weltman dans son bilan. « C’est un bosseur extrêmement talentueux. Je pense que les joueurs ont besoin de gens et d’entraineurs qui leur fassent confiance et leur disent : ‘Voici comment tu peux nous aider’. La chose le plus importante est que les joueurs soient réceptifs à ce message. S’ils ont le talent, l’éthique de travail et qu’ils sont à l’écoute, généralement, de bonnes choses se produisent. »

S’affirmer comme leader aux côtés de Cole Anthony

Arrivé le soir de la « trade deadline » en échange d’Aaron Gordon, RJ Hampton s’est montré efficace au tir avec 45.7% de réussite dont 43.5% à 3-points. Cependant, ce sont ses qualités athlétiques qui ont impressionné. Véritable dragster depuis son arrivée, le meneur a lâché les chevaux avec 11.2 points de moyenne inscrits sur transition, même s’il est vrai que le Magic ne jouait plus rien et pouvait le laisser s’exprimer.

Le joueur aura une vraie carte à jouer en tant que sixième homme, voire même comme titulaire, surtout qu’il va disposer d’une vraie intersaison par rapport à la dernière, qui a été marquée par les complications liées au Covid.

« Je pense que cette saison me servira. Je me sens comme un leader dans cette équipe et je veux gagner. Vous allez voir beaucoup de progression de la part de nos jeunes joueurs, moi y compris. Ce sera bénéfique d’avoir une vraie intersaison et de proposer un autre niveau quand la saison prochaine débutera. »

Loin d’être candidat au playoffs la saison prochaine, la franchise floridienne peut désormais travailler tranquillement pour développer son noyau de jeunes joueurs.