Kawhi Leonard : « Je me fiche d’une finale de conférence Ouest, j’essaye de gagner un titre »

Auteur de 34 points, 12 rebonds et 5 passes pour remporter le Game 3 à côté d’un bon Paul George (31 points, 5 passes), Kawhi Leonard a remis le couvert hier pour la quatrième manche, avec 31 points plus 7 rebonds, 3 passes et un contre sur Bojan Bogdanovic qui a brisé un temps fort du Jazz.

De nouveau bien accompagné par les 31 points de Paul George, ce qui fait du duo des Clippers le 5e de l’histoire à enchaîner deux matchs de suite à 30 points ou plus (et le troisième duo après Jerry West et Elgin Baylor (1962) et Shaquille O’Neal et Kobe Bryant (2003) avec 20 points ou plus sur 11 matchs consécutifs), Kawhi Leonard a parfaitement incarné l’approche froide et professionnelle des Clippers sur ces deux derniers matchs.

Pas intéressé par les réseaux sociaux

« On le voit être plus agressif et on sait quelle heure il est », affirme Paul George en esquissant un sourire. « C’est manifeste dans toute son attitude que c’est le moment de foncer. Il s’agit des playoffs et en fin de compte, c’est le moment de gagner. »

Son dunk sur Derrick Favors a déjà fait le tour du monde plusieurs fois mais Kawhi Leonard n’en a cure.

« Je savais que c’était une grosse action mais il faut avoir la mentalité de continuer à jouer. Joe Ingles a rentré un 3-points dans le coin sur l’action suivante… Je ne regarde pas les réactions sur internet ou sur les réseaux sociaux mais [Zubac] m’a montré un clip de Embiid qui en parlait. C’est la seule chose que j’ai vue [à propos du dunk]. »

Il se fout de ce que disent les gens « du monde extérieur ». La preuve ? Kawhi Leonard ne savait même pas que ses Clippers avaient été critiqués pour être de nouveau tombés à 0-2… De toute façon, l’ailier vise plus haut et qualifier les Clippers pour la première finale de conférence de leur histoire ne l’intéresse pas ! « Je me fiche d’une finale de conférence Ouest, j’essaye de gagner un titre » répond-il ainsi.

Un Game 5 charnière

Pour ce faire, les Clippers vont devoir aller s’imposer dans l’Utah. Avec sa belle dynamique actuelle et ses deux superstars en pleine possession de leurs moyens, Los Angeles a un énorme coup à jouer au Game 5.

« Les Game 5 sont cruciaux. C’est comme ça qu’on l’aborde », avance Paul George. « On doit aller là-bas, on sait que ça sera encore plus hostile. On doit étouffer tout ce bruit pour notre mission, et cette mission est de ne plus y retourner. C’est l’état d’esprit qu’on doit adopter. On doit aller chercher ce Game 5. »

Outre le fait d’avoir complétement relancé la série, les Clippers ont également retrouvé des forces dans leur « supporting cast », avec un Pat Beverley (4 contres) qui a « changé le cours du match » selon Tyronn Lue, ou encore Marcus Morris (24 points à 5/6 à 3-points) qui a retrouvé la lumière.

« On a entière confiance en nos coéquipiers », ajoute Paul George. « Kawhi et moi avons entièrement confiance l’un en l’autre. C’est un mélange sain. »