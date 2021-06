Hype X Basket USA | Joel Embiid et Kevin Durant à leur meilleur niveau

Toujours du suspense à l’Est avec les Sixers d’un Joel Embiid dominateur, opposés aux Hawks de Trae Young. Kevin Durant, de retour au sommet de sa forme, se retrouve privé de ses deux compères, James Harden et Kyrie Irving, et les Bucks en ont profité pour égaliser.

En premier partie de ce nouvel opus Hype x Basket USA, un gros plan sur les trophées dévoilés par la NBA !

– Tom Thibodeau : coach de l’année pour avoir ramené les Knicks en playoffs.

– Rudy Gobert : meilleur défenseur de l’année, élu pour la 3e fois. Il rejoint ainsi Dwight Howard et il n’est plus qu’à une longueur des légendes Ben Wallace et Dikembe Mutombo.

– Nikola Jokic : premier pivot récompensé depuis 2000 et un certain Shaquille O’Neal.

Bonne écoute

Hype x Basket USA