Le MVP de la nuit | Le chef-d’œuvre à mi-distance de Chris Paul

Eh non, le tir à mi-distance n’est pas mort ! La preuve avec le show proposé cette nuit par Chris Paul, auteur d’un 14 sur 19 aux tirs sans prendre le moindre shoot à 3-points ! Quel meneur de jeu est capable aujourd’hui d’inscrire 37 points sans tirer une fois à 3-points ?

Les Nuggets, qui avaient changé leur paire d’arrières pour cette 4e manche, ont subi toute la soirée une vague de tirs à mi-distance du meneur des Suns. En première mi-temps, c’est à 4-5 mètres sur la droite. On a l’impression que c’est le même tir passé en boucle, mais il s’agit bien d’actions différentes, et le résultat est identique. Même quand Nikola Jokic sort sur lui, et l’oblige à reculer à six mètres, il met dedans.

« Félicitations à Chris Paul. Il a joué de manière incroyable. C’était une très grande série de sa part » reconnaît Monte Morris. Même son de cloche chez Facundo Campazzo : « Il avait une réponse à chaque fois qu’on essayait quelque chose. » Les deux meneurs de Denver ont pris une leçon de basket sur cette série.

Un Chris Paul revanchard

En fait, c’est comme si Chris Paul savait à l’avance ce que son défenseur allait faire, et il s’est régalé de la première à la dernière minute. Bien sûr, en deuxième mi-temps, Denver a tenté de lui barrer le passage sur sa main droite.

Pas de problème, il enchaîne petits tirs dans l’axe, ou fadeaway ligne de fond. Un clinic que n’importe quel meneur de jeu devrait enregistrer et regarder pour progresser. Sa deuxième mi-temps est incroyable avec neuf paniers de suite, pour inscrire 25 points à 10 sur 12 aux tirs. À l’arrivée, ses 37 points représentent d’ailleurs sa meilleure marque en trois ans !

« Il y a quelques années, on disait que j’étais fini. On écrivait que je ne pouvais pas faire ceci ou cela… Alors que ce n’était pas une question de moi, mais de nous » a-t-il réagi au micro de TNT. « C’est la preuve que l’on peut faire de grandes choses quand on joue ensemble, en équipe. »

Si souvent éliminé rapidement en playoffs, Chris Paul confirme qu’à 36 ans, il est encore loin d’être fini, et après avoir terminé 5e des votes pour le MVP, il décroche la deuxième finale de conférence de sa carrière. La première fois, c’était en 2018 avec Houston, et sa blessure avait été un tournant dans la série face aux Warriors. Espérons pour lui qu’il puisse, cette fois, défendre les chances de son équipe jusqu’au bout. Il le mérite.