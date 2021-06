Un Chris Paul de gala envoie Phoenix en finale de conférence !

Avec Monte Morris et Will Barton titulaires à la place de Facundo Campazzo et Austin Rivers, les Nuggets démarrent le match… de la même façon. Un 7-0 de Phoenix orchestré par Devin Booker et Chris Paul jette un froid dans la Ball Arena. Nikola Jokic et Monte Morris, qui confirme son regain d’adresse, gardent Denver en embuscade mais Devin Booker, auteur de dix points dans ce premier quart-temps, portent l’écart à dix longueurs (28-18). Il faut une passe décisive de Jokic pour Morris, puis un panier d’Austin Rivers au buzzer pour limiter la casse pour les locaux (28-22).

Cam Johnson confirme la domination de Phoenix en marquant son deuxième tir de loin (36-27). Les deux défenses prennent alors le dessus mais malheureusement pour Denver, l’écart reste inchangé (41-32). Dans le sillage de Nikola Jokic, Denver revient à -2 mais comme lors du Game 3, Booker et Paul répondent pour repousser les assauts de leur adversaire (46-43). Le MVP, bien épaulé par Michael Porter Jr, ne relâche pas la pression mais Phoenix reste solide. Chris Paul s’en remet alors à son arme fatale, le tir à mi-distance, pour garder son équipe à +8 à la pause (63-55).

Nikola Jokic expulsé !

Avec leur survie en jeu, les Nuggets reviennent sur le terrain avec le couteau entre les dents. Cinq points de Will Barton, suivi d’un 3-points de Michael Porter Jr les ramènent à deux longueurs (65-63). Chris Paul inverse alors la tendance. Comme depuis le début de la série, le meneur manipule la défense de Denver pour permettre à Phoenix de repartir de l’avant. Les Nuggets ont beau répondre par un 7-0, Mais Paul et Booker prennent les choses en main pour donner de l’air à leur équipe (83-75).

Avec moins de quatre minutes à jouer dans la période, le match prend un tournant pour le pire pour Denver. Frustré, Nikola Jokic écope d’une faute flagrante, sévère, synonyme d’expulsion ! Alors que les esprits s’échauffent, Phoenix en profite pour enfoncer le clou. Payne, Bridges, et Booker font mouche et Phoenix prend quinze points d’avance (93-78). Il faut un 3-points de Facundo Campazzo pour stopper l’hémorragie (96-83).

Chris Paul et Devin Booker terminent le boulot

L’Argentin, Will Barton, et Michael Porter Jr allument la mèche et Denver jette ses dernières forces dans la bataille malgré l’absence de son leader (101-96). Les Suns encaissent mais gardent le contrôle de la rencontre. Devin Booker et Chris Paul décalent Mikal Bridges et DeAndre Ayton par deux fois, avant de scorer eux mêmes pour reprendre huit points d’avance (109-101).

Will Barton et Michael Porter Jr gardent les espoirs de leur fans en vie mais Chris Paul ne veut pas de cinquième match. Il va chercher un 2+1, un lay-up, et deux lancers francs, avant que Devin Booker ne lui emboîte le pas pour tuer la rencontre (125-118) et envoyer les Suns en finale de conférence. Pour la première fois depuis 1989, le MVP quitte les playoffs sur un « sweep ».