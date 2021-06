LeBron James et Drake aux premières loges pour le grand retour de Bronny

Il y avait du beau monde vendredi soir dans la petite salle de la Sierra Canyon High School pour assister à la finale de la Southern Division face à la Corona Centennial High School. Dans les tribunes, les rookies Cassius Stanley et Cole Anthony et les prometteurs Scottie Barnes et BJ Boston et au bord du terrain, LeBron James et Drake. Rien que ça !

Vous l’aurez compris, si la star des Lakers était là, c’est tout simplement parce que son fils, Bronny, effectuait son grand retour sur les terrains après s’être fait opérer d’un ménisque. Hélas, son retour n’a pas porté chance à ses coéquipiers puisqu’ils ont subi leur première défaite de la saison, battus 80-72 par Corona Centennial.

Pour cette rentrée, Bronny a inscrit 7 points, dont un 3-points qui avait ramené les siens à -3 à moins de cinq minutes sur la fin. Au bord du terrain, LeBron et Drake n’ont pas cessé d’encourager le fiston et de discuter avec ses coéquipiers, et on les a aussi vus s’enflammer sur un dunk d’Amari Bailey (33 points), futur joueur de UCLA.