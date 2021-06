Racisme : Jordan Clarkson vient en aide à un food-truck d’Utah vandalisé

Les acte racistes envers la communauté asiatique américaine se multiplient aux Etats-Unis. Dernier épisode en date dans l’Utah où un food-truck spécialisé dans la nourriture philippine a été vandalisé, tagué d’insultes et de dessins racistes.

La nouvelle est rapidement arrivée aux oreilles de Jordan Clarkson, d’origine philippine par sa mère et international philippin, qui a d’abord été choqué et a ensuite décidé de passer à l’action.

« Si vous voulez que je sois vraiment honnête, ma première réaction a été : « C’est des conneries ! ». Je pensais jusque que ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Ce sont les mots exacts qui sont sortis de ma bouche devant mes garçons, ma famille et à tous ceux qui étaient autour de moi. On s’est dit qu’on devait faire quelque chose », a-t-il déclaré à ESPN. « Il n’y a pas de place pour cela, surtout en ce moment. Les dernières années ont été dures sur cette terre, ce pays, ce monde. Il se passe beaucoup de choses. J’ai l’impression que si nous nous unissons et que tout le monde trouve la paix, les choses seront beaucoup plus réconfortantes dans ce monde. Il n’y a plus de place pour la haine. Il faut que ça disparaisse très vite ».

Un nouveau départ officialisé ce samedi

Aux côtés de nombreux acteurs locaux, politiques et du monde de l’entreprise, Jordan Clarkson a ainsi aidé à restaurer le food-truck vandalisé, assurant les frais de nettoyage et l’entretien de l’intérieur. Il s’est même associé à une société spécialisée dans la rénovation d’intérieurs de véhicules pour lui donner une nouvelle jeunesse.

La famille Pierce, co-gérante du food-truck, a également été invitée par la franchise d’Utah pour assister au Game 2 entre le Jazz et les Clippers et s’est vu remettre un maillot de Jordan Clarkson.

Le tout nouveau food-truck de « World Famous Yum Yum Food Truck » sera dévoilé ce samedi, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’indépendance des Philippines à Salt Lake City.