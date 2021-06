Kelly Oubre Jr. sur les tablettes des Knicks et des Spurs ?

Klay Thompson de retour la saison prochaine, Kelly Oubre Jr. sait qu’il sera 6e homme s’il décide de prolonger aux Warriors. Steve Kerr a déjà annoncé la couleur en cours de saison.

« Klay sera de retour et sera évidemment dans le cinq de départ. J’adorerais garder Kelly pour l’année prochaine. Si c’était le cas, il sortirait très probablement du banc parce qu’on aurait Klay, Steph (Curry) et Wiggins dans le cinq. »

Arrivé de Phoenix à l’automne dernier, l’athlétique ailier n’a pas déçu, même si sa fragilité et son irrégularité lui ont coûté cher cette saison. En attendant de connaître l’offre de Golden State, son camp sait qu’il ne manquera pas d’offres puisque Yahoo! Sports rapporte qu’au moins trois franchises sont intéressées par son profil.

Une priorité des Knicks ?

Il s’agit du Heat, des Knicks et des Spurs. Pour Miami, peut-être s’agit-il d’un plan B au cas où les dirigeants ne parviendraient pas à conserver Victor Oladipo et/ou Duncan Robinson, les deux priorités de l’été pour les finalistes 2020. Vu que le salaire d’Oubre Jr devrait avoisiner, voire dépasser, les 20 millions de dollars, on voit mal comment Miami pourra se positionner simultanément sur ces trois dossiers. Sans oublier que Oubre Jr devra partager son temps de jeu avec Jimmy Butler et Tyler Herro. A moins qu’il ne reprenne l’ancien rôle de Derrick Jones Jr. mais ça ferait cher tout de même…

A New York, on a l’argent pour s’offrir l’ancien ailier des Suns, et il ferait partie des priorités de Tom Thibodeau, et l’intérêt serait mutuel. Les Knicks visent deux postes en particulier : un meneur et un ailier titulaires. Oubre serait parfait pour compléter le duo Barrett-Randle, même si aucun des trois n’est un pur shooteur extérieur.

Enfin, il y a les Spurs qui ont aussi une belle enveloppe. Gregg Popovich affectionne ce type d’ailier à tout faire, comme Keldon Johnson, et ça permettrait de grandir l’équipe sur les extérieurs. Et puis, après un an sous la coupe de Steve Kerr, Oubre est prêt à s’intégrer dans n’importe quel collectif.