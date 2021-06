Le MVP de la nuit | Khris Middleton a calmé Kevin Durant !

Après ces deux premiers matches ratés à 12 sur 43 aux tirs, on attendait le réveil de Khris Middleton, et on a été servis ! A l’image de Giannis Antetokounmpo, l’arrière-ailier des Bucks a pris les Nets à la gorge d’entrée, imposant son rythme à la défense de Nets rapidement sur les talons. Pendant que le « Greek Freak » découpe et fixe la défense, son Lieutenant frappe à mi-distance, et l’écart est fait (30-11). Un coup d’oeil sur la feuille de stats, et Middleton en est déjà à 15 points avec un 3 sur 3 à 3-points !

« C’est juste une question de rester sur ce qu’on fait. J’ai pris les mêmes tirs, et il suffit d’avoir confiance » explique l’ailier All-Star à propos de son super début de match. « Il fallait que Giannis et moi donnions le ton à la rencontre. Il fallait être agressifs tout en impliquant les autres. »

Mais Middleton, c’est aussi de la défense, du rebond, et il peut aussi gérer les fins de match. On l’avait déjà vu face au Heat au premier tour, et cette nuit, le shooteur des Bucks a carrément tenu tête à Kevin Durant dans le « money time ». Leur duel met le feu à la rencontre. Ils se rendent coup pour coup pendant deux minutes.

Durant inscrit les sept dernières points de Brooklyn, mais Middleton plante huit des dix derniers points de Milwaukee, dont les lancers qui donnent trois points d’avance (86-83). Balle à Durant pour égaliser, mais il se rate. Milwaukee peut respirer, et Middleton a redonné confiance à toute une franchise.