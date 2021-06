Les Mavericks dévoilent leurs priorités pour leur recrutement

Malgré deux balles de matches face aux Clippers, Dallas n’a toujours pas remporté la moindre série de playoffs depuis son titre en 2011. Mais avec un phénomène comme Luka Doncic, tous les espoirs sont permis pour les années à venir, à condition de l’entourer d’un bien meilleur effectif.

C’est pourquoi le management des Mavericks va attaquer cet intersaison avec un objectif en tête : proposer un « supporting cast » de qualité pour accompagner le Slovène.

Interrogé en conférence de presse sur l’état actuel des troupes, Donnie Nelson souligne tout de même que l’équipe est sur une pente ascendante « On progresse. Peu importe que ce soit avec 17,16 ou 15 joueurs, on pense qu’on a de bons joueurs qui apportent une certaine polyvalence autour de Luka. »

Une enveloppe pour entourer Doncic

Ceci dit, le GM pense déjà à la saison prochaine. « Si on peut ajouter des vétérans avec de l’expérience, il est évident qu’on ne va pas hésiter et qu’on va tenter quelque chose que ce soit par un échange ou sur le marché des free agents. Mais on aime vraiment notre évolution et la cohésion de notre équipe. «

Pour attirer des joueurs d’expérience, la franchise texane peut vendre son projet autour de son génie Doncic. Epatant pour ses deux premières campagnes de playoffs, Doncic a prouvé qu’il faisait partie de ces rares superstars autour desquelles on peut construire un effectif pour aller décrocher le Graal.

D’autant qu’avec « seulement » 90 millions de dollars garantis l’année prochaine, Dallas bénéficie d’une marge de manoeuvre correcte avec plus de 20 millions de dollars pour recruter. « On va avoir un peu de cap pour la free agency. Il y aura des opportunités pour faire quelques modifications dans notre effectif. On sera agressif lors de l’intersaison. C’est un gros été qui nous attend. On est impatient d’ajouter des pièces à l’édifice car nous avons vu beaucoup de choses plaisantes. On a quelques jeunes qui fonctionnent très bien ensemble. »

Rick Carlisle veut des défenseurs

Avec 10 joueurs sous contrat l’année prochaine dont Kristaps Porzingis, les Mavericks vont déjà essayer de prolonger Tim Hardaway Jr. qui sort d’une belle saison à 16,6 points et quasiment 40% à 3-points. Si JJ Redick et Nicolo Melli ne devraient pas voir leur séjour prolonger, peut-être que Boban Marjanovic se verra accorder une place en bout de banc. Décevant depuis son départ de Miami, Josh Richardson devrait prendre sa player option à 11,6 millions de dollars tandis que Dallas activera sans doute la team option à 1,6 million pour Jalen Brunson.

Quoi qu’il en soit, Rick Carlisle sait déjà quel profil il souhaite voir arriver au Texas. « Ce serait bien de trouver un solide défenseur, bon à 3-points et qui joue simple… Nous allons faire tout notre possible pour améliorer l’effectif et nous sommes toujours à la recherche de joueurs défensifs. »

Ce profil de « 3-and-D » est très recherché, et il y aura de la concurrence.