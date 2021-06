MVP 2021 : qui a voté pour Derrick Rose ?

Eh oui, Derrick Rose a terminé 9e des votes pour le MVP 2021, devant Rudy Gobert, James Harden ou encore LeBron James et Kawhi Leonard. Le MVP 2011 fait partie des six joueurs qui ont reçu des voix comme MVP, aux côtés de Nikola Jokic, Joel Embiid, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Chris Paul.

Une question brûle les lèvres : qui a mis Derrick Rose à la première place de son vote ?!? La réponse est simple, et le « coupable » n’est pas un journaliste.

Selon le porte-parole de la NBA, il s’agit de la synthèse des votes des fans. Depuis 2010, le public peut voter pour le MVP, et cela compte pour une voix dans le scrutin. Cette année, il semblerait que les fans des Knicks aient été les plus actifs… et New York est la seule franchise à placer deux joueurs dans le Top 10 du scrutin.

Il faudra attendre la fin de la remise de tous les trophées de fin de saison pour connaître les détails de chaque vote.