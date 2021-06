Enfin fixé sur le nom de son adversaire, le Jazz se prépare à relever le défi Clippers

Dans la douleur, les Clippers sont finalement parvenus à faire respecter la logique en éliminant les Mavericks à l’issue d’un Game 7 âpre et disputé. À peine remis de leurs émotions, les joueurs de Los Angeles n’auront pourtant que très peu de temps pour savourer leur qualification, puisqu’ils attaquent leur demi-finale de conférence dès demain soir.

Face à une équipe encore plus redoutable que Dallas : le Jazz. Car contrairement à la franchise de Luka Doncic, Utah peut compter sur un collectif aussi dense que productif, autour de son tandem All-Star, Donovan Mitchell – Rudy Gobert.

Une recette qui lui a d’ailleurs permis de terminer avec le meilleur bilan de la ligue en saison régulière. Et en playoffs, malgré une défaite concédée d’entrée, certes sans Donovan Mitchell, les Mormons ont ensuite rapidement redressé la barre pour éliminer (4-1) les Grizzlies, au premier tour.

Un premier vrai test pour Utah

Fort de ses quatre victoires consécutives en playoffs, le Jazz espère ainsi capitaliser dessus afin de continuer son superbe exercice 2020/21. En franchissant désormais l’obstacle Clippers, donc. Autrement dit une équipe qui, sur le papier, est appelée à se sortir de la conférence Ouest et atteindre les Finals, compte tenu de la présence du duo Kawhi Leonard – Paul George dans ses rangs ou de l’élimination des Lakers, champions en titre.

« C’est une sacrée équipe qui se dresse face à nous. Nous savons à quel point elle peut être bonne », reconnaissait à ce propos Quin Snyder, pour le Salt Lake Tribune.

Sauf que les Clippers, tête de série numéro 4 à l’Ouest, sont connus pour ne jamais tenir véritablement leur rang en playoffs, eux qui n’ont pas encore atteint la moindre finale de conférence, en plus de 50 ans d’existence. Mais un déclic s’est peut-être opéré mentalement pour les hommes de Tyronn Lue, passés tout proche d’une nouvelle désillusion face aux Mavericks, après leur terrible effondrement des derniers playoffs face aux Nuggets.

À Utah, leader de l’Ouest, d’essayer de refroidir la franchise de Los Angeles, en s’appuyant notamment sur leurs affrontements en saison régulière. Des affrontements qui ont tourné à l’avantage des joueurs de Quin Snyder, victorieux à deux reprises en trois confrontations, même si l’une d’elles s’est disputée sans Kawhi Leonard ni Paul George.

La réussite à 3-points comme clé de la série ?

Ce qui est sûr, c’est que cette demi-finale de conférence risque de sentir la poudre offensivement puisqu’elle mettra aux prises deux des meilleures équipes de la ligue à 3-points. Le Jazz étant la plus prolifique de toutes, avec près de 17 réussites primées de moyenne en saison régulière et en playoffs, tandis que les Clippers sont la plus adroite de toutes, avec 41% de réussite derrière l’arc en saison régulière (contre « seulement » 37% en playoffs).

« Au regard de leur manière de jouer contre Dallas et de leur manière d’espacer le jeu en attaque, vous avez là l’une des trois meilleures équipes de la ligue à 3-points », estime ainsi Quin Snyder, concernant ses adversaires. « Surtout qu’ils convertissent leurs 3-points avec un pourcentage de réussite élevé, le meilleur de la ligue. Ils peuvent faire jouer cinq joueurs capables de mettre des shoots et ils ont d’autres joueurs capables de créer des shoots. Il va donc falloir faire un choix entre ces deux éléments. »

En plus de devoir limiter la réussite à 3-points de Los Angeles, Utah devra également s’évertuer à limiter l’impact de Kawhi Leonard et Paul George, particulièrement en jambes au premier tour. Notamment le premier nommé.

Car tandis que « PG13 » a affiché 23.6 points, 9.0 rebonds et 5.7 passes de moyenne (à 46% aux tirs, 31% à 3-points et 89% aux lancers-francs) contre Dallas, « The Claw » a fait encore mieux, en compilant 32.1 points, 7.9 rebonds, 4.6 passes et 2.3 interceptions sur sept matchs (à 61% aux tirs, 43% à 3-points et 90% aux lancers-francs) face aux Mavs.

Les Clippers ne sont pas qu’une somme d’individualités

Pour autant, Quin Snyder préfère prévenir : derrière Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers peuvent s’appuyer sur une belle profondeur de banc, à ne surtout pas négliger.

« Sous prétexte que [Kawhi Leonard et Paul George] sont de très grands joueurs, la tendance veut que l’on ne parle pas beaucoup des autres joueurs de l’équipe », expliquait-il, méfiant. « [Terance] Mann est impactant en sortie de banc, [Marcus] Morris peut inscrire de gros tirs comme dimanche, pareil pour [Luke] Kennard, [Nicolas] Batum défend fort, [Patrick] Beverley est compétitif et met beaucoup de pression, [Ivica] Zubac fait de bonnes choses également… C’est donc vraiment une très, très bonne équipe, bien équilibrée et qui peut présenter de nombreux problèmes, dans différents domaines. »

Et même si le Game 1 de cette demi-finale de conférence est prévu dès demain soir, dans une Vivint Arena qui pourra être remplie à 100% de sa capacité (soit 18 300 spectateurs), le Jazz ne manquera pas d’être prêt pour ce rendez-vous. Qu’importe la rotation de Tyronn Lue, qui a pas mal bricolé face aux Mavericks, au premier tour.

« Nous connaissons leur effectif, peu importe qu’ils utilisent deux, cinq ou dix joueurs », soulignait justement Quin Snyder, pour finir. « Il n’y a pas d’inquiétude à avoir vis-à-vis de ça ou de notre préparation. Nous serons préparés et conscients de ceux que nous allons affronter, personne ne va nous prendre par surprise. Mais ça ne veut pas dire, non plus, que c’est impossible que ça se produise. »