Malgré sa blessure au genou, Joel Embiid ne veut pas se ménager

Auteur de 39 points (à 12/21 aux tirs et 14/15 aux lancers), 9 rebonds, 4 passes et 3 contres, Joel Embiid a rassuré sur son niveau de jeu. Toujours aussi dominant physiquement, le Camerounais a donné quelques sueurs froides au secteur intérieur adverse.

Mais il en a également donné à son clan, surtout après avoir terminé cette fin de match endiablée en grimaçant. Plombés par un début de match catastrophique, les Sixers ont enchainé les prises à deux et les press tout-terrain dans le money-time pour tenter d’arracher ce Game 1. En vain.

Une fin de match inadaptée à son genou

Au final, Embiid termine la rencontre avec 38 minutes au compteur dont les dernières disputées sur un rythme effréné et c’est loin d’être idéal pour son genou. « Je n’ai pas apprécié le fait qu’il soit sur le terrain même si c’était nécessaire » regrette un Doc Rivers fataliste sur ESPN. « Quand nous avons tenté des prises à deux et couru partout sur les trois dernières minutes, je n’ai pas apprécié le fait qu’il soit sur le terrain car je ne voulais pas qu’il fasse ce genre de choses. C’est pour cette raison que nous lui avons dit de rester en couverture car c’est sur ce genre d’action qu’on se blesse. Je lui ai demandé 5 fois pendant la rencontre si ça allait et il m’a répondu qu’il se sentait bien. »

Certes le risque d’aggraver sa blessure est bien réel mais Joel Embiid vient de prouver sur ce match que même avec un ménisque endommagé, il peut dominer ses vis-à-vis et même se jeter sur des ballons. « Je peux m’adapter à n’importe quel style de jeu. » affirme la star pour Sixers Wire. « On a joué vite contre Washington. Ils étaient physiques et jouaient vite donc je peux m’ajuster. Ce sont les playoffs. Tu ne peux pas te préoccuper de tes minutes. Il faut avoir ses meilleurs joueurs sur le parquet. Si vous regardez mes blessures précédentes, je n’ai jamais eu l’impression d’être à cours de rythme car je joue sans me poser de question sur ce qui va arriver. Je me concentre pour simplement tout donner. »

Un statut de favori à assumer

Trop souvent diminué par ses problèmes physiques, le joueur de 27 ans sait qu’il prend un risque. « Jouer avec une déchirure au ménisque n’est pas facile. Tout ce que je dois faire, c’est la gérer, faire de mon mieux et recevoir tous les traitements possibles afin de gérer ça et d’être certain que ça n’empire pas. Evidemment la douleur est présente, c’est normal mais je dois la gérer et je ferai n’importe quoi pour gagner, parce que mon but reste de gagner un titre. »

En attaquant cette demi-finale dans la peau du favori, Embiid sait que l’occasion est trop belle d’atteindre pour la première fois une finale de conférence. « Tant que je me sentirai prêt, je jouerai et donnerai tout jusqu’à la rupture. Je vais jouer dur, quitte à plonger sur les ballons qui trainent. Je vais faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Et si son équipe démarre les prochaines rencontres comme elle a terminé la dernière, Rivers pourra même se payer le luxe de reposer sa superstar.