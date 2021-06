Un nouveau défi défensif pour Matisse Thybulle

Avec 30 points de moyenne à 45% de réussite au shoot face aux Sixers, Bradley Beal n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de bousculer Philadelphie, en confirmant plus que jamais son statut de fort scoreur et deuxième meilleur marqueur de la saison régulière derrière Stephen Curry.

Surtout que les troupes de Doc Rivers avaient des arguments pour le limiter avec Ben Simmons, Danny Green et Matisse Thybulle. Mais c’est bien face à ce dernier que l’arrière de Washington a le plus souffert.

L’arrière s’est occupé de Bradley Beal pendant douze minutes dans cette série, et le All-Star a alors shooté à 3/11 (soit 27% de réussite) et perdu 6 ballons d’après les chiffres de la NBA, contre 55% face à Danny Green et 40% contre Ben Simmons.

« C’est un des meilleurs attaquants du monde », admire Matisse Thybulle pour NBC Sports. « C’est vraiment un joueur de haut niveau, un gros compétiteur. Il a accepté le défi de marquer sur ma tête, sur celle de Ben Simmons, Danny Green, Joel Embiid… Cela démontre son talent. Il m’a aidé à grandir, à progresser dans des domaines. J’ai adoré ce challenge et je suis sûr que lui aussi. »

Pas le droit à l’erreur

Parmi les bémols de sa bonne prestation, le défenseur des Sixers a commis cinq fautes face à Bradley Beal. C’est dans ce secteur par exemple qu’il estime avoir gagné en expérience.

« Les coups de poker que je peux tenter face à d’autres, contre des joueurs aussi talentueux, ça ne fonctionne pas. Car ils sont trop talentueux justement. Il lit les situations tellement vite. Et, quand on arrive à ce niveau-là, il est au courant des préférences des défenseurs qui s’occupent de lui. Il attaque différemment selon le défenseur en face. Dans ces instants, je dois continuer d’être discipliné, encore et encore. »

En difficulté pour limiter ses fautes face à Bradley Beal, Matisse Thybulle va devoir se contenir et être plus intelligent encore dans le second tour, car c’est Trae Young, un des spécialistes pour provoquer des coups de sifflet et obtenir des lancers-francs, qui va désormais se présenter face à lui.

Les deux joueurs ont peu eu l’occasion de croiser le fer cette saison, chacun ayant été absent pendant une rencontre, et lors de leur seul duel, le Sixer n’a quasiment pas défendu sur le meneur de jeu d’Atlanta. Là, il y a une série entière qui les attend et un nouveau défi pour le chien de garde de Philadelphie.

« C’est un scoreur et un passeur très dynamique. Il concentre beaucoup d’attention sur le pick-and-roll et écarte le jeu avec ses paniers primés et sa capacité à shooter de très loin. On est une des rares équipes qui a plusieurs options en défense pour le gêner. J’ai confiance dans notre capacité à défendre sur lui. »