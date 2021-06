Rien de grave pour Mike Conley ?

Sorti dans le deuxième quart-temps du Game 5 à cause de douleurs à l’ischio-jambier de la cuisse droite, Mike Conley avait affiché sa frustration après la rencontre. Son IRM passée aujourd’hui a révélé une légère élongation qui devra être réévaluée avant le début des demi-finales de conférence. Ce sera soit face aux Mavs, soit face aux Clippers qui s’affrontent ce soir dans le Game 6 (3-2 pour Dallas).

Mike Conley a déjà été indisponible à cause de douleurs similaires, manquant notamment neuf matchs entre la fin avril et début mai pour les mêmes raisons. Le meneur de 33 ans a tourné à 17.4 points et 8.6 passes décisives en moyenne sur cette première série de playoffs face à son ancienne équipe de Memphis. Pour gagner un peu de temps de récupération supplémentaire, Mike Conley devrait donc supporter les Clippers ce soir…