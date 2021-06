Télévision : les audiences ne faiblissent pas en playoffs

Même si le suspense est essentiellement à l’Ouest, les audiences des rencontres de playoffs restent très satisfaisantes. Ainsi, le Game 4 entre les Lakers et les Suns a attiré dimanche 5.3 millions de téléspectateurs sur ABC. C’est la deuxième audience sportive du week-end derrière les 500 Miles d’Indianapolis (5.5 millions), et c’est la 4e meilleure audience de la saison pour un match NBA après le Lakers – Mavericks de Noël, le All-Star Game et le récent « play-in » entre les Lakers et les Warriors.

Si l’on compare au Game 4 de la série entre les Clippers et les Mavericks dans la « bulle », diffusé aussi un dimanche, cela donne une audience en hausse de 63%. Mais c’est moins bien que le Game 4 de 2019 entre les Warriors et les Clippers (6.29 millions).

À l’Est, le Game 4 entre les Hawks et les Knicks, diffusé plus tôt dimanche, a été regardé par 3.14 millions de téléspectateurs mais il souffrait justement de la concurrence des 500 Miles d’Indianapolis, diffusés sur NBC. Plus tard, les Game 4 entre les Nets et les Celtics, puis les Mavericks et les Clippers ont aussi dépassé les 3 millions de téléspectateurs sur TNT, et ça représente des hausses d’audience entre 67 et 139% par rapport à 2020.