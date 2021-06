Quel bilan pour Jaren Jackson Jr. ?

Le retour de Jaren Jackson Jr a été l’un des fils rouges de la saison du côté de Memphis. Victime d’une blessure au ménisque du genou gauche dans la « bulle » d’Orlando, l’intérieur a vu sa convalescence être prolongée de plusieurs mois et il lui a finalement fallu attendre fin avril pour retrouver les parquets !

Un temps de repos supplémentaire qui a parfois été frustrant pour le joueur, même si ce dernier a pu compter sur l’ensemble de l’effectif et du staff pour le soutenir. Au moment de faire le bilan de sa saison sur un plan personnel, Jaren Jackson Jr. n’a ainsi pas pu s’empêcher d’avoir une pensée pour ceux qui l’ont accompagné vers la guérison.

« J’ai la chance de jouer avec ces gars qui respectent tellement le jeu. C’est tellement rafraîchissant de jouer à leurs côtés. Je les ai vus travailler tellement dur dans l’ombre, j’ai pu voir ce que personne ne voit. Quand on est sur le parquet et qu’on joue avec cette passion, tout ça vient d’une vraie joie, d’un vrai effort collectif et ça rejaillit sur l’ensemble de l’équipe. Je me sens vraiment privilégié de faire partie de cet environnement », a-t-il d’abord déclaré. « Ils m’ont facilité la tâche, particulièrement durant les moments où je ne pouvais pas jouer et que ce n’était pas facile pour moi, à juste rester assis… Donc quand je suis revenu, je n’ai pas pris à la légère l’opportunité de jouer avec ces gars. Ça a été super. Chaque jour a été une expérience que je n’oublierai jamais. On a accompli beaucoup de choses ».

L’expérience précieuse de ses premiers playoffs

Jaren Jackson Jr. avait déjà mal vécu d’avoir « abandonné » ses coéquipiers dans la « bulle » en fin de saison dernière à cause de sa blessure. Après avoir passé les trois quarts de l’exercice 2020-2021 sur le flanc, il ne pouvait pas imaginer manquer encore une fois à l’appel.

Bien sûr, l’ex pensionnaire de Michigan State n’a pas pu afficher le même rendement que lors de sa saison sophomore, avec seulement onze matchs de saison régulière dans les jambes. Mais il a contribué à la qualification de son équipe pour les playoffs, le tout sans se blesser à nouveau. L’expérience globale est donc plus que positive.

« Je remercie le staff médical, qui m’a permis de finir la saison, jouer les derniers matchs et pouvoir participer aux playoffs. D’avoir pu bénéficier de cette expérience, c’est quelque chose que je n’oublierai pas. Regarder les playoffs dans la « bulle » l’an dernier n’était pas vraiment un sentiment agréable. Même cette année, ça ne l’est toujours pas, on vient de se faire éliminer. Mais si on regarde de façon positive, je sais ce que je veux travailler, et j’ai la chance d’aborder l’été en bonne santé pour bosser sur mon jeu, polir tout ce que je veux polir et travailler dur comme je l’avais fait avant la « bulle » l’an dernier ».

« JJJ » est désormais prêt à faire le nécessaire pour accéder à la prochaine étape pour Memphis, à savoir essayer de survivre un peu plus longtemps en playoffs, avec cette détermination qui fait la marque de fabrique des Grizzlies.

« Il faut bien comprendre qu’on a vraiment faim. C’est vraiment ce que j’ai en tête. On a bien l’intention de venir chaque jour et progresser, que ce soit en jouant des matchs, en travaillant au gymnase, on est déterminés », a-t-il ajouté au sujet de l’été à venir.