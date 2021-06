Les Grizzlies n’ont qu’une envie, goûter à nouveau aux playoffs

Les Grizzlies avaient déjoué tous les pronostics en 2019/20 avant d’échouer aux portes des playoffs à l’issue du premier « play-in », perdu face à Portland. L’effet de surprise passé, les coéquipiers de Ja Morant ont tout de même réussi à se faire une place au sein d’une conférence Ouest ultra-compétitive et ils ont cette fois été récompensés de leurs efforts en accédant aux playoffs après avoir vaincu San Antonio et Golden-State en « play-in ».

Un petit exploit en soi alors que Jaren Jackson Jr, deuxième meilleur de l’équipe la saison dernière, avait manqué pratiquement toute la saison. Les Grizzlies ont même prolongé l’euphorie en gagnant le premier match de la série à Utah avant de rentrer dans le rang pour finalement s’incliner 4-1.

L’appétit vient en mangeant

Ce qui est ressorti de cette nouvelle épopée ? La volonté de revenir le plus vite et mieux armé en playoffs. « On va revenir », tel a été le message délivré par l’équipe au sortir de ce Game 5.

« Le sentiment est un peu partagé. Évidemment, personne n’aime perdre et on ne voulait clairement pas voir cette saison se terminer de cette façon », a déclaré Ja Morant après la rencontre. « Mais il y a beaucoup de choses dont on peut être fiers. On a atteint l’un de nos buts et on reste positifs. On a tous eu ce même message et on sait ce qu’on doit faire. Tout le monde a encore plus faim et l’intersaison va être aussi très importante. On va trouver un moyen de se focaliser à fond là-dessus et de travailler (…). On reste positifs, le futur est radieux ».

Memphis a non seulement réussi à développer de jeunes talents mais a aussi renforcé cet état d’esprit déjà présent la saison dernière tiré du « Grit & Grind » né dans les années 2010. Cette mentalité de joueurs « jamais satisfaits » qui se nourrissent de cette exigence pour continuer à progresser.

Un caractère qui est notamment ressorti sur les deux rencontres de « play-in » et sur la série face à Utah.

« Je suis fier de la façon avec laquelle on s’est battus. On a joué l’équipe qui avait le meilleur bilan de la ligue et présente à la première place à l’Ouest. Peu importe ce qui se passait, on n’a jamais cessé de se battre, de jouer dur, on a su rester unis, ce qui nous a menés à nous retrouver dans une position de gagner des matchs. Pour moi, c’est très positif. On travaille toujours pour essayer de jouer à fond sur 48 minutes, mais je trouve qu’on commence vraiment à trouver notre identité et permettant à notre défense de nourrir notre attaque », a-t-il ajouté.

Le possible début d’une belle histoire

Pour Taylor Jenkins, qui vivait lui aussi sa première expérience en playoffs en tant que « head coach », c’est également la fierté qui ressort en premier lieu, avec une vraie progression.

« Je leur ai dit que j’étais vraiment fier d’eux, de leur saison incroyable. Certains diront que c’est juste une bonne saison, moi je dirais que c’est une super saison, avec énormément de progression individuelle, collective pour en arriver là », a-t-il souligné. « Toutes les équipes NBA font face à des défis uniques, mais en ce qui nous concerne, on a su rester ensemble et on a su se mettre dans cette super position pour jouer des matchs importants en fin de saison et pousser jusqu’en playoffs, pour affronter la meilleure équipe de la NBA et faire de grandes choses, qui vont nous motiver pour la suite. Je suis vraiment fier d’eux, de l’unité qu’ils ont montré, leur compétitivité et on a un avenir radieux qui se présente devant nous ».

Avec une belle intersaison marquée par des renforts ou un groupe quasi inchangé ? Réponse à la fin de l’été.