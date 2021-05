S’ils éliminent les Hawks, les Knicks n’accepteront que des spectateurs vaccinés

Les Knicks viennent d’annoncer qu’ils modifiaient les conditions d’accès aux matches disputés au Madison Square Garden, et ce à partir d’une éventuelle demi-finale de conférence. Il faudra donc d’abord éliminer les Hawks pour que ces règles entrent en vigueur.

Pour que la salle soit pleine à 100%, les dirigeants ont ainsi décidé d’en réserver l’accès uniquement aux personnes vaccinées. Le but est de faire en sorte qu’il n’y ait plus de places vides, mais aussi que les spectateurs ne soient plus contraints d’observer des mesures de distanciation sociale, ni de porter un masque. Une seule entorse au réglement : les enfants de moins de 16 ans pourront toujours venir avec un test antigénique négatif.

Lors des deux premiers matches face à Atlanta, le Garden était rempli à 85%, soit 16 000 spectateurs, avec 10% des tribunes réservées aux personnes non vaccinées mais dotées d’un test PCR négatif.

« Ce sont des moments comme ça qui montrent tout ce qu’il est possible de faire quand tout le monde est vacciné » a réagi le vice-président de MSG Sports. « On est capable de revenir à ce qu’on aime, et ça inclut d’être ensemble pour encourager les Knicks au Madison Square Garden ».

La franchise a aussi annoncé que le Game 5 se jouerait à guichets fermés puisque toutes les places ont déjà trouvé preneurs.