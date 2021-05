Le MVP de la nuit | Nikola Jokic fait encore la leçon à Portland

S’il n’avait pas lâché la moindre passe décisive au Game 1, perdu par les Nuggets, Nikola Jokic a repris ses bonnes habitudes depuis. Le pivot serbe de Denver a de nouveau fait très mal à Portland pour reprendre l’avantage du terrain au Game 3, avec 36 points (12/23 au tir), 11 rebonds et 5 passes.

Métronomique dans l’excellence

Pour le deuxième match de suite, et autant de victoires, Nikola Jokic a retrouvé son influence à la passe. Placé en tête de raquette, il peut de nouveau rayonner, déclenchant son tir incontrable et très efficace à mi-distance, tout comme il peut choisir de partir en dribble pour fixer la défense.

Décrochant son double-double en toute fin de match, sur un ultime rebond offensif après un lancer raté de Monte Morris, Nikola Jokic termine en tout cas pile poil dans sa moyenne de playoffs. Métronomique dans son excellence cette saison, le pivot All-Star s’est évidemment montré satisfait après la victoire.

« C’était un bon match pour nous. Austin a bien shooté, surtout en fin de match. On a joué avec beaucoup de sang-froid et de volonté, surtout après leur bon départ en début de match. On a fini par remporter ce premier quart. On a bien défendu globalement, les trois premiers quart-temps en particulier. En quatrième, ils avaient la mentalité de scorer pour rattraper leur retard mais le plus important était de gagner ce match. »

Un casse-tête insoluble

Malgré les blessures, et un Michael Porter Jr. bien tenu, Denver a réussi à trouver des solutions, notamment avec Austin Rivers, auteur de 21 points dont trois tirs à 3-points consécutifs qui ont brisé les reins des Blazers.

« Il a été incroyable. Le simple fait d’avoir un shooteur fait que la défense ne peut pas aider [sur moi]. On sait que c’est ce qu’il peut faire, et il a été très bon. C’est lui qui nous fait gagner le match. Il a apporté son énergie, il a marqué quand on en avait besoin. Sa défense était également très bonne. Il nous a énormément aidé. »

Ayant de nouveau rendu Enes Kanter injouable, Jokic a poussé Nurkic à sortir pour six fautes et les Blazers vont devoir se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions face au fort probable MVP de la saison…