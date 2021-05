Une nouvelle LeBron 18 en hommage à sa fondation

Brillant sur les parquets de la NBA depuis bientôt vingt ans, LeBron James s’est également illustré par son engagement social, notamment à travers la « LeBron James Family Foundation », mère du tentaculaire projet « I Promise » au cœur duquel une école à notamment vu le jour à Akron (Ohio), la ville où il a grandi.

Nike a tenu à saluer cet engagement en déclinant sa nouvelle LeBron 18 en version hommage à la « LeBron James Family Foundation ». Au-delà des coloris estivaux, censés représenter le décor des plages de Miami avec différentes teintes de bleu et des touches d’orange se faufilant sur la tige en tricot et l’arrière du talon, on peut lire « We Are Family » sur la languette au sommet de laquelle on distingue également les dessins d’enfants. Le « Swoosh » apparaît en orange à l’avant de la chaussure.

Sa date de sortie pourrait intervenir le 5 juin prochain. Son prix devrait avoisiner les 190 euros.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Zion 1 « Marion » créées en hommage à la petite ville de Caroline du Sud ou Zion a grandi et où sont nés ses rêves de NBA.