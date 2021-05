Comment les Hawks ont-ils perdu pied ?

S’il y a bien un coach qui fait de la réduction de ses rotations en playoffs une marque de fabrique, c’est Tom Thibodeau. Pour autant, sur les deux premiers matchs de la série face aux Hawks, le coach des Knicks n’a pas hésité à ouvrir son banc, optant pour une rotation à dix joueurs.

Du côté d’Atlanta, Nate McMillan aurait pu être tenté de tirer un peu sur ses joueurs majeurs, notamment en deuxième mi-temps, alors que l’écart créé avant la pause commençait à fondre. Mais le stratège d’Atlanta s’en est tenu à son plan de jeu au moment où les Knicks avaient pris le large entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. Et lorsque Trae Young a effectué son retour en jeu dans le quatrième quart-temps, à huit minutes de la fin, l’écart était déjà fait (88-78).

Une deuxième mi-temps globalement mauvaise

L’entraîneur est resté sur une vision à long terme et n’a pas voulu griller ses joueurs alors qu’un deuxième succès de suite en terre hostile tendait presque les bras aux Hawks.

« Nos titulaires ont joué plus de 35 minutes. C’est beaucoup de minutes pour ces gars-là », a-t-il expliqué. « Trae a joué 35 minutes. Bogi en joue 35. Clint est à 36. C’est beaucoup, probablement un peu plus que leur moyenne pendant la saison régulière. Je pense que ce soir, parce qu’ils ont joué 17, 18 minutes en première mi-temps, ils se sont usés en seconde mi-temps. On n’a rien réussi en deuxième mi-temps. On ne poussait pas le ballon, on marchait avec. Je pense que nous étions un peu fatigués en première mi-temps. Nous devons laisser ces gars respirer un peu. Ils ne vont pas être capables de jouer 40-48 minutes ».

Selon PBPStats, le différentiel des Hawks lorsque ni Trae Young ni Bogdan Bogdanovic n’étaient sur le terrain a coûté 14 points à l’équipe. Pourtant, malgré le comeback des Knicks, Nate McMillan est resté dans son plan de jeu.

« C’est notre rotation normale. Trae revient normalement dans cette tranche de huit, neuf minutes avant la fin. Encore une fois, Trae a joué 35 minutes », a-t-il rappelé, ajoutant qu’il restait largement assez temps pour permettre à Atlanta de se refaire, même à -10. « J’ai essayé de les faire se reposer pendant quelques minutes dans ce quatrième quart-temps et c’était encore un match à trois ou quatre possessions à huit ou neuf minutes de la fin. C’était vraiment assez de temps pour que nos titulaires reviennent dans le jeu et prennent le contrôle du match. J’étais satisfait de ma rotation ».

L’objectif est avant tout de remporter la série

Les playoffs s’apparentent souvent à une partie d’échecs et c’est souvent celui qui fait le plus preuve de capacité d’adaptation qui prend le meilleur au cours d’une série. Sur ce Game 2, Tom Thibodeau a ainsi fait l’ajustement gagnant en mettant Derrick Rose sur le parquet pendant 39 minutes. Le meneur vétéran au parcours marqué par de graves blessures a porté son équipe, et les Knicks l’ont emporté.

Avec un peu de recul, les Hawks peuvent aussi se dire qu’ils auraient pu être à 0-2 sans le panier victorieux de Trae Young dans le Game 1. De retour à la maison, Atlanta va donc se présenter avec l’avantage du terrain et des joueurs majeurs pas encore cramés physiquement, ce qui fera peut-être la différence lors de la suite des événements. Et comme l’a rappelé « Bogi », l’objectif est de gagner la série, pas un seul match.

« J’ai l’impression que si quelqu’un nous avait proposé de faire 1-1 avant le début de la série, nous aurions signé », a ainsi rappelé Bogdan Bogdanovic. « Évidemment, nous aurions pu mener 2-0, mais maintenant c’est 1-1, donc nous attendons avec impatience ce troisième match et nous garderons cet état d’esprit match par match. Il n’est pas question de penser au quatrième match en ce moment. Il n’y a qu’un seul match à domicile, et c’est le prochain. Nous essayons de gagner la série, pas un seul match ».