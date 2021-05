Face à Jayson Tatum, Kevin Durant rappelle qu’il peut être un très bon défenseur

Quatre fois meilleur scoreur de la ligue, auteur de 27 points par match en carrière et dotés de qualités offensives hors du commun, Kevin Durant s’est imposé depuis ses débuts NBA comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire.

Lors du Game 2 face à Boston, le double champion NBA a d’ailleurs démontré tout son talent offensif avec ses 26 points à 67% de réussite. Mais non content de dominer en attaque, l’ailier s’est montré à son aise de l’autre côté du parquet.

Avec 4 contres, 1 interception et une bonne défense sur Jayson Tatum, le joueur de 32 ans confirme les énormes progrès aperçus lors de sa dernière saison au Thunder, puis sous la tunique des Warriors où il avait même terminé meilleur contreur (1,8 contre) lors de la saison 2017-2018. « J’ai toujours été un bon défenseur. » se défend Durant au New York Post. « Mais dès le début de ma carrière, on m’a demandé de scorer car nous avions des défenseurs chargés de s’occuper des meilleurs attaquants adverses. Mais j’avais l’impression d’aider et d’apprendre à défendre. En tant que scoreur c’est un long processus d’apprendre les défenses en NBA surtout quand tu as 18-19 ans. »

« Tu ne veux pas être un boulet pour tes coéquipiers »

Parmi ses anciens coéquipiers, on retrouve Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala ou même Thabo Sefolosha si on remonte à ses années Thunder. « J’ai essayé d’apprendre des défenseurs de métier que j’ai côtoyés dans ma carrière » rappelle-t-il. « Je m’améliore progressivement. Je cherche à m’améliorer sur tous les aspects défensifs surtout au niveau mental. Je n’ai jamais été un handicap en défense pour mon équipe et c’est tout ce qu’on souhaite quand t’es sur le terrain. Tu ne veux pas être un boulet pour tes coéquipiers alors qu’ils te font confiance. »

Au sein d’une équipe résolument portée sur l’attaque, Durant se retrouve presque « obligé » de montrer la voie défensivement, et Joe Harris apprécie le travail de son coéquipier notamment face à un Jayson Tatum contenu à 28% de réussite sur les deux premiers matchs. « Défensivement, Kevin pose beaucoup de problèmes à Boston. Quand il est concentré et investi, il peut être un défenseur incroyable et il l’a montré contre l’un des meilleurs attaquants de la ligue en la personne de Jayson Tatum. »

Comme ce dernier est touché à l’œil après un contact avec ce même Kevin Durant, les prochaines échéances risquent d’être encore plus compliquées pour Boston.