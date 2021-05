En rythme, Joe Harris a parfaitement lancé les Nets

On attend des performances de James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving à chaque match mais à l’occasion de la deuxième manche, c’est Joe Harris qui a rappelé à tout le monde le shooteur d’élite qu’il est.

Durant ses 7 minutes de temps de jeu dans le premier quart-temps, l’ancien des Cavaliers va en effet inscrire la bagatelle de 16 points afin de lancer idéalement sa franchise vers une victoire tranquille face aux Celtics.

Sur le même rythme qu’en saison régulière

Joueur de l’ombre du système Nets, Joe Harris pérennise sa forme étincelante aperçue lors de la saison régulière. En étant le joueur le plus utilisé par Steve Nash, le tireur d’élite a converti 47,5% de ses tentatives primées ! C’est le meilleur de la ligue dans ce domaine, d’autant qu’il a pris sa chance à 6 reprises par soir.

« Je vais dire la même chose que pendant la saison régulière. Si j’ai de l’espace je vais prendre le shoot » résume Joe Harris pour Yahoo! Sports. « Ce soir par exemple, j’ai pu prendre ma chance à 10 reprises derrière l’arc car j’étais ouvert la plupart du temps, donc j’ai juste essayé d’être agressif. »

À 56% de loin sur ses deux premières sorties, le coéquipier de Kevin Durant a donné le ton dès les premiers instants et a profité de la bonne défense de son équipe pour sanctionner dès que la balle atterrissait dans ses mains.

« Parfois, le rythme n’est pas le même et tu dois te contenter de ce que la défense te donne et, ce soir, c’était une de ces situations où j’ai eu beaucoup de shoots ouverts tôt dans le match, donc j’ai pu me mettre en confiance et les gars ont commencé à me chercher » détaille-t-il très simplement.

La peste ou le choléra ?

De quoi ouvrir des boulevards par la suite aux formidables solistes que sont Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. « Quand Joe est comme ça, ça débloque toute notre équipe » constate Kevin Durant. « On sait que Joe peut marquer 9-12 points de suite à n’importe quel moment donc nous devons continuer à la chercher. »

Et lorsque les shooteurs réussissent leurs premiers tirs, la défense adverse doit faire des choix. Laisser les créateurs jouer leurs un-contre-un ou délaisser les shooteurs extérieurs en espérant que ces derniers ratent leurs tirs. « Très tôt, vous pouviez voir qu’on cherchait à driver vers le cercle pour casser les défenses et avoir des gars ouverts à l’extérieur. Joe en a profité dès le début. On a créé un écart et nous avons été capables de continuer sur ce rythme des deux côtés du terrain » conclut Kyrie Irving.

Totalement en rythme, la formation des Nets peut donc tranquillement aborder la suite de la série.